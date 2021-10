Poradcovia vyzývajú na zmeny pri manažovaní rizík globálnej ekonomiky

Londýn 13. októbra (TASR) - Je potrebná revízia riadenia svetovej ekonomiky, aby odolala budúcim zdravotným a ekonomickým šokom, ako aj výzvam, ktoré so sebou prinášajú zmeny klímy a vzostup Číny. Uvádza sa to v správe poradcov skupiny G7, siedmich najbohatších ekonomík.



Dodávateľské reťazce, distribúcia očkovacích látok, prístup k zásadným minerálom, kybernetické hrozby, digitálne dane, kryptoaktíva a zmena klímy si vyžadujú zásadné zmeny v riadení svetovej ekonomiky, konštatuje sa v správe, ktorá bola uverejnená v stredu.



Mark Sedwill, bývalý šéf britskej štátnej správy a poradca pre národnú bezpečnosť, ktorý predsedal Poradnému výboru G7 pre ekonomickú odolnosť, uviedol, že skupina by mala efektívnejšie spolupracovať pri identifikácii a manažovaní vznikajúcich rizík alebo používaní nátlaku.



Pokiaľ ide o Čínu, poradcovia uviedli, že Peking je odhodlaný dosiahnuť dominanciu na trhu v oblastiach, ako je umelá inteligencia a biotechnológia. A pripomenuli, že už ju dosiahol pri rafinácii a produkcii minerálov, ktoré sú kľúčové pre tzv. zelenú transformáciu.



Výbor odporučil G7 investície do novej infraštruktúry a výskumu. Mala by tiež zabezpečiť, aby obchodné pravidlá podporovali boj proti zmene klímy, zaviazať sa k výmene informácií a k reformám noriem v oblasti nerastov, ktoré sú zásadné pre zelenú transformáciu.



Správa bude súčasťou diskusií na summite lídrov skupiny G20 (20 najväčších ekonomík sveta) v Ríme neskôr v tomto mesiaci a na konferencii COP26 o zmene klímy v Glasgowe v novembri.