Poradenské firmy založili združenie na pomoc rodinným firmám

Bratislava 5. mája (TASR) – Poradenské spoločnosti nebotra consulting a Jenewein Group založili združenie Partneri rodinných firiem (PRF) orientované na poradenstvo rodinným firmám. Projekt pripravovali už dlhší čas, no jeho spustenie urýchlila kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19, uviedla Jana Hyžová zo spoločnosti Jenewein Group.



Podľa dostupných štúdií len 30 % rodinných podnikov prežije po druhú generáciu majiteľov, v prípade tretej generácie je to len 10 – 15 %. Zakladajúci experti poradenských firiem chcú využiť prepojenie špecializácie a referencií týchto spoločností. "Každá rodinná firma cez PRF združenie získa osobného concierge (poradcu), ktorý bude nápomocný pri každej individuálnej požiadavke a rodinným firmám a ich majiteľom alebo manažérom pomôže orientovať sa na základe nestrannej rady," uviedla Hyžová. Experti PRF by mali pomáhať firmám pri strategickom rozhodovaní či posudzovaní, príprave a realizácii rôznych projektových zámerov.



Rozvoj a podporu rodinného podnikania si v minulosti dalo do svojich priorít aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Podľa ostatnej Správy o stave podnikateľského prostredia z dielne rezortu však v minulom roku nebol program Podpora rodinného podnikania realizovaný. Štátna podpora rodinných firiem mala byť podľa Slovak business agency nepriama prostredníctvom poradenstva, poskytovania informácií či vzdelávania v oblasti podnikania. Program obsahuje aj podporu účasti rodinných firiem na súťažiach, výstavách ale napríklad aj odborný tréning.