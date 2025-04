Poradíme vám, ako zafinancovať rekonštrukciu bývania čo najvýhodnejšie

Bezúčelový úver vybavíte jednoduchšie

Pri hypotéke môžete mať nižšiu splátku

Bratislava 24. apríla (OTS) - V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme hlavné výhody i nevýhody oboch možností a poradíme, ktorá bude najvýhodnejšia pre vás.Hlavnou výhodou klasického spotrebného úveru je, že pri ňomPeniazmi viete financovať nielen rekonštrukciu kúpeného staršieho domu do podoby nového bývania , ale aj iné potrebné výdavky. Nemusíte banke preukazovať, že ste ich skutočne investovali len do rekonštrukcie.V súvislosti s tým vám. Vybavenie bezúčelového úveru je rýchle, pričom v mnohých bankách si môžete požičať dokonca aj online, bez nutnosti navštevovať pobočku. Nemusíte riešiť znalecké posudky, vklad do katastra či poistenie nehnuteľnosti ako v prípade hypotéky.Spotrebný úver môžete splácať najviac 8 rokov.Každá banka si stanovuje svoje vlastné podmienky, no ak by ste si potrebovali na rekonštrukciu požičať napríklad 80 000 €, s bezúčelovou pôžičkou veľmi nepochodíte.Myslite tiež na to, že pri spotrebných úveroch sa. Konkrétna výška úroku závisí od vašej bonity, výšky poskytnutého úveru, doby splácania a ďalších premenných.Za zmienku stojí, že financovanie rekonštrukcie prostredníctvom hypotéky prináša viacero výhod. V prvom rade si môžete požičať viac ako v prípade spotrebného úveru. Banky vám. Napríklad, ak máte dom za 200 000 € a banka vám požičia 80 % z jeho hodnoty, viete si vziať hypotéku vo výške 160 000 €. A s takou hypotékou bez problémov zafinancujete aj rozsiahlu rekonštrukciu.Značným benefitom je tiež viditeľné oživenie hypotekárneho trhu od septembra minulého roka (zdroj: ANALÝZA TÝŽDŇA: Oživenie hypoték má pokračovať ) a možnosť rozložiť si splácanie na dlhšiu dobu –. Vďaka tomu budete mať o poznanie nižšiu splátku ako pri bezúčelovom úvere.V prípade financovania rekonštrukcie hypotekárnym úverom musíte rátať s väčšou administratívnou náročnosťou ako pri žiadaní o poskytnutie bezúčelovej pôžičky. Nezaobídete sa bez. Kvôli týmto podmienkam rastú aj vaše náklady.Keď si budete porovnávať hypotéky a spotrebné úvery,– ročnú percentuálnu mieru nákladov. Okrem samotného úroku zahŕňa všetky parametre výhodnosti úveru aj ďalšie náklady spojené s úverom, takže vám ponúkne komplexnejšiu predstavu o vašich budúcich výdajoch (zdroj: https://www.hyperfinancie.sk/magazin/hladate-pozicky-na-rekonstrukciu/ ).