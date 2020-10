Potravinári: Predsedovi vlády SR píšu už aj chovatelia ošípaných

Bratislava 9. októbra (TASR) - Kritická situácia v domácom agropotravinárskom sektore prinútila už aj slovenských chovateľov ošípaných napísať oficiálny list predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi (OĽANO) a požiadať ho o osobné preverenie situácie. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Chovatelia ošípaných, ktorí sú združení vo Zväze chovateľov ošípaných Slovenska - družstve, sa podľa nej listom obracajú na premiéra, aby sa v záujme rozvoja slovenského pôdohospodárstva zaoberal aktuálnym vývojom v agropotravinárskom rezorte. Momentálnu situáciu považujú chovatelia ošípaných za katastrofálnu a likvidačnú.



"Riadenie rezortu poľnohospodárstva, potravinárstva a produkcie potravín, ako už zo samotného názvu vyplýva, si vyžaduje odborníka na pôdohospodárstvo. Jeho úlohou je zodpovedne a kompetenčne riešiť nielen lesy, vodu, prípadne životné prostredie, ale aj nasmerovať celý agropotravinársky komplex správnym smerom, vrátane rastlinnej a živočíšnej výroby, až do roku 2029," uviedol predseda Zväzu chovateľov ošípaných Slovenska Julián Škerlík.



Chovatelia v liste podľa Holéciovej ďalej uvádzajú, že na úseku chovu ošípaných sú v súčasnosti nesmierne ťažké a zložité podmienky, ktoré samotný chovateľ nie je schopný riešiť. Ide predovšetkým o rozšírenie afrického moru ošípaných a následky pandémie ochorenia COVID-19, ktoré zdecimovali cenu jatočných ošípaných o 30 %, čo je takmer pre všetkých chovateľov cenou likvidačnou. Ak chcú dodávať chovatelia spotrebiteľom bravčové mäso aspoň v takom množstve a kvalite ako doteraz, musí sa vláda začať venovať aj poľnohospodárstvu a zvlášť živočíšnej výrobe.



Podčiarkla, že poľnohospodárstvo je jedným z kľúčových odvetví v SR, ktoré vo veľkom rozsahu poskytuje zamestnanie tým najzraniteľnejším osobám. Chovatelia vyjadrujú presvedčenie, že v záujme rozvoja slovenského pôdohospodárstva sa predseda vlády SR Igor Matovič bude zaoberať aj situáciou v agrorezorte a vďaka vzájomnému dialógu nasmeruje Spoločnú poľnohospodársku politiku až do roku 2029 smerom k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.



Holéciová dodala, že Zväz chovateľov ošípaných Slovenska je tak v krátkom čase ďalšou organizáciou, ktorej nie je ľahostajné neriešenie krízovej situácie v odvetví a ktorá sa obracia so žiadosťou o pomoc priamo na predsedu vlády SR.