Porcelán z Limoges získal zemepisnú ochranu
O registráciu ochrany svojich výrobkov žiada aj Slovensko.
Autor TASR
Brusel 18. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že porcelán z Limoges ako prvý výrobok vôbec získal ochranu v rámci nového systému zemepisných označení EÚ a priemyselných zemepisných označení (CIGI). O registráciu ochrany svojich výrobkov žiada aj Slovensko, informuje spravodajca TASR.
Systém zemepisných označení EÚ a priemyselných zemepisných označení zahŕňa ochranu zemepisných označení pre remeselné a priemyselné výrobky, ako aj pre poľnohospodárske výrobky a víno.
Európska únia (EÚ) zaregistrovala svoje prvé zemepisné označenie pre remeselný a priemyselný výrobok v rámci nového systému zemepisných označení remeselných a priemyselných zemepisných označení. Podľa oznámenia EK to predstavuje významný krok v ochrane nepoľnohospodárskeho dedičstva Európy.
Porcelán z Limoges, vyrábaný vo Francúzsku, sa stáva prvým výrobkom, ktorý získava ochranu zemepisného označenia v celej EÚ, čím bude chránený pred napodobňovaním a zneužívaním a zároveň sa tým uznáva silné prepojenie medzi kvalitou výrobku, jeho povesťou a zemepisným pôvodom.
Od 1. decembra 2025 nový systém zemepisných označení EÚ rozšíril ochranu, ktorá sa dlho používala pre vína, syry a iné agrovýrobky, aj na remeselný a priemyselný tovar - čo má byť ďalší krok k dokončeniu jednotného trhu EÚ.
Tento systém pomáha zachovať tradičné know-how, podporuje miestne pracovné miesta a regionálne ekonomiky a pomáha spotrebiteľom identifikovať autentické, vysoko kvalitné európske výrobky.
Od otvorenia prijímania žiadostí aj na tento typ ochrany výrobkov viaceré členské štáty EÚ Česko, Francúzsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko predložili spolu 74 registrácií, ktoré sa týkajú výrobkov, ako keramika, textil, výšivky alebo príbory.
Žiadatelia môžu využívať špecializovanú podporu poskytovanú vnútroštátnymi orgánmi a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vrátane usmernení k požiadavkám, postupom pri podávaní žiadostí a používaniu systému CIGI.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
