Porota WTO sa bude zaoberať sporom medzi EÚ a Ruskom o dovoz

Ženeva 20. decembra (TASR) - Svetová obchodná organizácia (WTO) sa dohodla, že vytvorí skupinu expertov, aby preskúmali sťažnosť Európskej únie (EÚ) na Rusko, ktoré podľa Bruselu obmedzuje predaj produktov z Únie ruským štátnym podnikom. Oznámila to v pondelok organizácia so sídlom v Ženeve. Rozhodnutie bolo prijaté na pondelkovom stretnutí orgánom WTO na urovnávanie sporov.



Brusel otvoril spor vlani v júli a po neúspešných konzultáciách medzi oboma stranami vyzval WTO, aby zvážia vytvorenie skupiny, ktorá celú záležitosť preskúma.



EÚ predložila svoju prvú žiadosť o vymenovanie poroty WTO na urovnávanie sporov minulý mesiac, ale Rusko využilo svoje právo veta a zablokovalo ju. Podľa pravidiel WTO však členské štáty WTO môžu žiadosť o porotu zablokovať iba raz a druhá žiadosť sa vybavuje v podstate automaticky.



EÚ obviňuje Rusko, že vyvinulo opatrenia, ktoré vážne znevýhodňujú spoločnosti z EÚ pri predaji tovaru a služieb ruským štátnym podnikom a iným subjektom prostredníctvom obchodného obstarávania. To je podľa Únie porušením pravidiel medzinárodného obchodu.



EÚ zdôraznila, že v hre je množstvo kontraktov a poukázala pritom na fakt, že ruské štátne podniky vypísali v roku 2019 tendre v hodnote približne 290 miliárd eur, čo zodpovedá približne pätine hrubého domáceho produktu (HDP) Ruska.



Rusko uviedlo, že ľutuje rozhodnutie EÚ žiadať o vytvorenie poroty. Trvá na tom, že jeho opatrenia sú v súlade s jeho záväzkami v rámci WTO.



Obe strany majú teraz 20 dní na to, aby sa dohodli, ktorí experti by mali sedieť v porote. Ak tak neurobia, rozhodne o tom šéfka WTO Ngozi Okonjo-Iwealaová.



Panelu WTO môže pritom trvať niekoľko rokov, kým vynesie svoje rozhodnutie. Navyše, odvolávanie sa proti takýmto rozhodnutiam sa skomplikovalo od konca roka 2019, keď USA za vlády exprezidenta Donalda Trumpa zablokovali menovanie sudcov do sedemčlenného Odvolacieho orgánu WTO.