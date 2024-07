Porovnanie platobných brán v roku 2024

ThePay 2.0

GoPay

Stripe

Bratislava 29. júla (OTS) - Nákupné preferencie Slovákov sa menia, čoraz viac nakupujú online. Ak je online priestor aj vaším teritóriom, nenechajte si zákazníka utiecť tesne pred cieľovou čiarou. Prevádzkovanie e-shopu a predaj služieb nie je ľahká disciplína. Uľahčite si preto podnikanie a investujte do spoľahlivej, intuitívnej a používateľsky prívetivej platobnej brány.Moderné kamenné predajne sa nezaobídu bez terminálu na platbu kartou , analogicky k nim sú platobné brány nevyhnutnou súčasťou predaja pre online podnikateľov. Tvoria cieľovú úroveň a menia potenciálneho zákazníka na platiaceho zákazníka. Spracúvajú online platby a tiež zlepšujú celkový zážitok z nakupovania. S ktorými z nich sa ako majiteľ e-shopu stretávate najčastejšie?*Platobná bránaponúka efektívne riešenie pre menšie e-shopy a malé online podniky. Vyniká. Je určený na platby kartou, bankové prevody a podporuje aj platby elektronickou peňaženkou, napríkladUžitočnou funkciou je, ktorá je určená pre pravidelných zákazníkov. Pamätá si číslo karty a dátum skončenia platnosti. Zákazník potvrdzuje platby pri opakovaných nákupoch len trojmiestnym kódom. Platby je možné uskutočniť aj prostredníctvom Push platieb , t. j. prostredníctvom vygenerovaného odkazu. GP webpay ponúka možnosť platiť v až(EUR, CZK, USD, GBP, PLN, HUF, RUB) a podporuje● Cena závisí od individuálneho nastavenia. Pre zákazníkov s obratom do 4 000 € mesačne je to 1 % za transakciu + mesačný paušál 10 €.Ďalším hráčom v oblasti elektronického obchodu jeUmožňuje takmera uľahčuje platenie vďaka pohodlným funkciám, ako je platba prostredníctvom QR kódu, odkazu alebo zapamätania si karty zákazníka. AutomatickyPodporuje platby kreditnými kartami, bankové prevody, ako aj Apple Pay a Google Pay. Môžete platiť v 9 menách: EUR, CZK, USD, GBP, HUF, PLN, RON, BGN a HRK, a dokonca akceptujepomocou● Platobná brána ponúka tzv. inteligentné tarify, ktoré sa automaticky nastavujú podľa obratu za predchádzajúci mesiac. Minimálny poplatok za transakciu pri obrate do 10 000 € je 0,99 % z transakcie a mesačný poplatok za vedenie brány je 5,99 €.Pri platbe cez GoPay zostáva zákazník, čo má výhodu vyššieho počtu dokončených objednávok. Okrem toho je možné platobnú bránunastavením farieb alebo pridaním loga. GoPay podporuje až 9 mien v: EUR, CZK USD, GBP, PLN, HUF, RON, BGN a HRK. Ponúka● Poplatky za používanie platobnej brány a za jednotlivé transakcie sú opäť prispôsobené konkrétnemu podniku. Pri obrate do 2 000 € je cena 1 % + 0,04 € z transkacie + mesačný poplatok za správu 8 €.Jedným z najväčších hráčov v oblasti online platieb je platobná brána Comgate. Majitelia veľkých e-shopov ju oceňujú pre jej jednoduchú integráciu do webového rozhrania, používateľsky prívetivé nastavenia a jednoduché ovládanie. Významným plusom je funkcia, ktorá dáva zákazníkovi možnosť nakúpiť teraz a zaplatiť neskôr. Comgate ponúka. Umožňuje vykonávať bankové prevody, platby kartou aApple Pay a Google Pay až v(EUR, CZK, PLN, HUF, USD, GBP, RON, NOK a SEK). Podporuje● Pre nových obchodníkov s mesačným obratom do 2 000 € ponúka Comgate bezplatné používanie na pol roka. Potom sa poplatky odvíjajú od obratu. Pohybujú sa od 0,98 % za transakciu. Poplatok za prevádzku brány osciluje medzi 0 a 4 € mesačne.Platobnú bránu Stripe budú najviac využívať obchodníci, ktorí potrebujú. Podporuje ich 135, takže môžete ponúkať služby a tovar doslova po celom svete.podľa čísla bankovej karty, takže obchodník ani zákazník nemusia nič nastavovať. Stripe podporuje. Táto platobná brána tiež nepresmeruje zákazníka inam, ale nie je určená. Obchodník si môže Stripe prispôsobiť svojim potrebám, ale celé nastavenie aj podpora jeKoľko to stojí?● Transakčné poplatky: 1,5 % + 0,25 € (pre európske karty), správa brány je zadarmo.