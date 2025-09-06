< sekcia Ekonomika
Porsche aj napriek clám neplánuje vyrábať svoje autá v USA
Clá na dovoz áut, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump, výrazne zdražujú predaj nemeckých áut v USA.
Autor TASR
Stuttgart 5. septembra (TASR) - Porsche aj napriek clám zatiaľ neplánuje vyrábať svoje športové autá v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Napriek zvýšeným nákladom na export v dôsledku amerických ciel je nemecká automobilka veľmi spokojná so súčasným spôsobom výroby vozidiel, uviedol šéf severoamerickej divízie Timo Resch pre denník Handelsblatt.
„Preto neexistujú žiadne bezprostredné alebo konkrétne plány na spustenie lokálnej produkcie,“ dodal.
Na otázku, týkajúcu sa ďalších možností, napríklad produkcie v existujúcom závode niektorej dcérskej spoločnosti VW alebo čistej finálnej montáži hotových dielov v USA, Resch odpovedal: „Porsche nemá v oboch prípadoch žiadne konkrétne plány ani bezprostrednú potrebu.“
Jednou z príčin je, že počty vozidiel, ktoré predáva Porsche, sú výrazne nižšie ako napríklad v prípade značky Audi. „Aj z tohto dôvodu nedáva v súčasnosti lokálna výroba z hľadiska nákladov zmysel.“
Clá na dovoz áut, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump, výrazne zdražujú predaj nemeckých áut v USA. Na autá stále platí colná sadzba 27,5 %, ktorá sa však má retroaktívne od 1. augusta znížiť na 15 %, čo je stále viac ako pred obchodným konfliktom.
Resch neuviedol, koľko automobilky stoja clá, ale podľa všetkého ide o významnú sumu. Odborníci z odvetvia predpokladajú, že v strednodobom horizonte by sa časť výroby nemeckých automobiliek mohla presunúť do USA.
