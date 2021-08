Porsche Automobil Holding sa v 1. polroku vrátil k zisku

Stuttgart 10. augusta (TASR) - Nemecká spoločnosť Porsche Automobil Holding, ktorá vlastní väčšinový, 31,4-percentný podiel v koncerne Volkswagen, sa v 1. polroku dostala z červených čísiel a vykázala zisk po vlaňajšej strate.



Konkrétne za šesť mesiacov do konca júna 2021 dosiahla spoločnosť zisk po zdanení 2,46 miliardy eur v porovnaní so stratou 329 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Ale dôvodom boli najmä pripísateľný príjem z kapitálového podielu v koncerne Volkswagen (PSE) vo výške 2,467 miliardy eur. Strata segmentu PSE bola vlani 318 miliónov eur.



V segmente inteligentných dopravných systémov (Intelligent Transport Systems, ITS) vykázala spoločnosť stratu po zdanení 3 milióny eur, čo bolo menej ako strata 11 miliónov eur vlani. Tržby z predaja sa zvýšili na 53 miliónov eur z minuloročných 50 miliónov eur.



Pri pohľade do budúcnosti Porsche Automobil Holding potvrdil nedávno aktualizovanú prognózu zisku po zdanení vo výške 3,4 až 4,9 miliardy eur. Tú aktualizoval po tom, čo Volkswagen revidoval svoj výhľad na tento rok smerom nahor.



Spoločnosť však pripomenula, že v automobilovom sektore stále pretrváva neistota, a to nielen v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ale aj prevádzkové riziká, ako je napríklad nedostatok polovodičov či potenciálne ďalšie špeciálne položky v súvislosti s emisným škandálom dieselových motorov. To má vplyv na spoľahlivosť prognóz.