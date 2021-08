Porsche čelí v USA žalobe pre emisný škandál Volkswagenu

Stuttgart 10. augusta (TASR) - Nemecký holding Porsche, najväčší akcionár automobilového koncernu Volkswagen (VW), čelí v USA žalobe, ktorá súvisí s emisným škandálom dieselových motorov.



Žaloba bola podaná v apríli na Najvyššom súde štátu New York proti spoločnosti Porsche a tiež bývalým členom predstavenstva a dozornej rady Volkswagenu, uviedol v polročnej správe Porsche Automobil Holding, ktorý vlastní 31,4-percentný podiel vo VW.



Porsche neidentifikovalo žalobcov ani nevyčíslilo možné nároky s tým, že žaloba ešte nebola doručená. „Žalobcovia tvrdia, že sú akcionármi spoločnosti Volkswagen AG,“ uviedlo.



Súdny spor predstavuje poslednú kapitolu ságy „dieselgate“, v rámci ktorej sa Volkswagen v septembri 2015 priznal k používaniu nezákonného softvéru na maskovanie skutočných emisií počas testov dieselových motorov. Škandál stál automobilku zatiaľ vyše 32 miliárd eur na poplatkoch, pokutách a súdnych trovách.



Volkswagen a Porsche už v súvislosti so škandálom čelia nárokom akcionárov v hodnote 4,1 miliardy eur, ale kým budú vyriešené, môže to trvať roky.



Minulý mesiac akcionári Volkswagenu schválili dohodu o urovnaní pohľadávok voči štyrom bývalým vedúcim pracovníkom vrátane dlhoročného generálneho riaditeľa Martina Winterkorna v súvislosti s emisným škandálom.