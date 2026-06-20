< sekcia Ekonomika
Porsche chce do júla ukončiť rokovania so zamestnancami o úsporách
Spoločnosť Porsche už skôr oznámila, že v nasledujúcich rokoch zruší 1900 pracovných miest, po tom, ako vlani prepustila 2000 dočasných zamestnancov pracujúcich v automobilke prostredníctvom agentúr.
Autor TASR
Stuttgart 20. júna (TASR) - Generálny riaditeľ nemeckého výrobcu športových automobilov Porsche Michael Leiters očakáva rýchle ukončenie rokovaní o druhom balíku redukcie nákladov. „Chceme dosiahnuť dohodu so zamestnancami pred júlovou odstávkou,“ povedal Leiters v rozhovore pre víkendové vydanie denníka Frankfurter Allgemeine. „Zamestnanci Porsche potrebujú jasno,“ dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť Porsche už skôr oznámila, že v nasledujúcich rokoch zruší 1900 pracovných miest, po tom, ako vlani prepustila 2000 dočasných zamestnancov pracujúcich v automobilke prostredníctvom agentúr. Podľa Leitersa automobilka plánuje znížiť svoju výrobnú kapacitu na menej ako 280.000 áut ročne. „Porsche musí zarábať peniaze s menším počtom áut,“ povedal Leiters v rozhovore. Výroba základnej série 718 však bude pokračovať.
Za prvý štvrťrok tohto roka automobilka Porsche opäť vykázala stratu, keďže firma musí riešiť rastúci počet ťažkostí, ktoré vyplývajú z ciel, geopolitických turbulencií a medzier v modelovej rade. Strata výrobcu áut sa však počas januára až marca medziročne znížila na 923 miliónov eur z úrovne 1,3 miliardy eur.
Spoločnosť Porsche už skôr oznámila, že v nasledujúcich rokoch zruší 1900 pracovných miest, po tom, ako vlani prepustila 2000 dočasných zamestnancov pracujúcich v automobilke prostredníctvom agentúr. Podľa Leitersa automobilka plánuje znížiť svoju výrobnú kapacitu na menej ako 280.000 áut ročne. „Porsche musí zarábať peniaze s menším počtom áut,“ povedal Leiters v rozhovore. Výroba základnej série 718 však bude pokračovať.
Za prvý štvrťrok tohto roka automobilka Porsche opäť vykázala stratu, keďže firma musí riešiť rastúci počet ťažkostí, ktoré vyplývajú z ciel, geopolitických turbulencií a medzier v modelovej rade. Strata výrobcu áut sa však počas januára až marca medziročne znížila na 923 miliónov eur z úrovne 1,3 miliardy eur.