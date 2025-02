Porsche do roku 2029 zruší 1900 pracovných miest v nemeckých závodoch

Stuttgart 13. februára (TASR) - Nemecká automobilka Porsche plánuje do roku 2029 zrušiť približne 1900 pracovných miest v dvoch závodoch v regióne Stuttgart. Spoločnosť to oznámila vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Dotknutými závodmi sú hlavný závod Porsche Stuttgart-Zuffenhausen a závod vo Weissachu, západne od Stuttgartu.



Pre zamestnancov Porsche v súčasnosti platia záruky zamestnania do roku 2030, takže dovtedy je prepúšťanie vylúčené. To znamená, že spoločnosť sa bude musieť spoliehať na zamestnancov, ktorí dobrovoľne odídu.



K znižovaniu pracovných miest dochádza po tom, čo Porsche začalo v roku 2024 postupne rušiť dočasné zmluvy, pričom automobilka oznámila, že už nebude predlžovať žiadne dočasné zmluvy.



Porsche zažilo turbulentné časy. Začiatkom tohto mesiaca automobilka nečakane oznámila, že odvolá finančného riaditeľa Lutza Meschkeho a obchodného riaditeľa Detleva von Platena bez udania dôvodu.



Ceny akcií Porsche v minulosti výrazne klesli a firma momentálne zápasí so slabými výsledkami v Číne.



Porsche, ktoré kedysi malo jednu z najambicióznejších stratégií pre elektromobily, tiež oznámilo, že sa opäť zameria na vozidlá so spaľovacím motorom.