Porsche očakáva vyššie tržby a oživenie predaja v Číne v 2. polroku

Stuttgart 18. júla (TASR) - Nemecká automobilka Porsche, ktorú vlastní skupina Volkswagen (VW), očakáva rast tržieb v tomto roku aj napriek tomu, že prvej polovici roka zaznamenala pokles predaja o 5 %.



Porsche plánuje predstaviť nový elektrický luxusný športovo-úžitkový automobil a v nasledujúcich rokoch zvýšiť zisky, keďže sa snaží získať investorov ešte pred svojou prvou verejnou ponukou akcií (IPO).



Konkrétne, Porsche očakáva v roku 2022 nárast tržieb na 38 až 39 miliárd eur z 33,1 miliardy v roku 2021, uviedol v pondelok výrobca športových áut. Predpovedá návratnosť tržieb až 18 %, čo je o dva body viac ako v minulom roku. Výnosy sa majú dlhodobo vyšplhať nad 20 %.



Predaj modelu 911, najziskovejšieho modelu Porsche, by mohol tento rok dosiahnuť rekordných 40.000 kusov a prispieť k dosiahnutiu vyššej marže zo zisku pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA). Porsche by chcelo do roku 2026 zvýšiť maržu EBITDA na 27 % z vlaňajších 24,5 %



V 1. polroku pritom zaznamenala spoločnosť pokles predaja o 5 %, pričom jej odbyt v Číne sa znížil o 16 % v dôsledku blokád spojených s pandémiou chorenia COVID-19.



Finančný riaditeľ Lutz Meschke v pondelok uviedol, že automobilka očakáva silnejšiu druhú polovicu roka v Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete. A generálny riaditeľ Oliver Blume dodal, že júnový a júlový predaj bol zatiaľ pozitívny.



Koncern VW plánuje vo 4. štvrťroku predať menšinový podiel v Porsche, aby pomohol automobilke financovať prechod k elektromobilom. Najal si pritom viac ako tucet bánk na IPO a podľa ľudí oboznámených s problematikou by to mohlo priniesť 80 miliárd až 90 miliárd eur. VW ponúkol uvedenie Porsche na burzu ako spôsob, v rámci ktorého môže automobilka získať väčšiu autonómiu v oblastiach, ako je softvér a partnerstvá, pričom môže naďalej ťažiť zo symbiotického vzťahu s materskou skupinou VW.



Investorom sa však plánovaná IPO nepáči, keďže neprinesie automobilke viac nezávislosti od rodiny Piechovcov, ktorá má mať blokujúci menšinový podiel vo výške 25 % plus jednu akcia.



Pokiaľ ide o elektrifikáciu svojej zostavy, Porsche je výrazne pred rivalmi vrátane Ferrari a Aston Martin Lagonda Global Holdingsc.