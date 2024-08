Porsche oznámilo pokles zisku za 1. polrok

Stuttgart 13. augusta (TASR) - Nemecký výrobca športových automobilov Porsche v utorok oznámil, že v 1. polroku 2024 zaznamenal pokles zisku. Spoločnosť, ktorá vlastní väčšinu nemeckej automobilky Volkswagen AG, uviedla, že na jej zisk mali výrazný vplyv investície vo Volkswagene. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Konkrétne, zisk Porsche po zdanení za prvých šesť mesiacov 2024 klesol na 2,13 miliardy eur z 2,31 miliardy eur pred rokom.



Tržby sa v 1. polroku znížili o 4,8 % na 19,46 miliardy eur.



Čistý dlh skupiny Porsche klesol do konca júna 2024 na 5 miliárd eur z 5,7 miliardy eur na konci roka 2023. Zlepšenie bolo do značnej miery spôsobené prijatými dividendami od Volkswagenu (1,4 miliardy eur). To bolo čiastočne kompenzované dividendou vo výške 783 miliónov eur, ktorú spoločnosť Porsche SE rozdelila svojim akcionárom.



Pri pohľade do budúcnosti za celý rok 2024 Porsche očakáva zisk po zdanení v rozmedzí 3,5 až 5,5 miliardy eur.