Streda 20. august 2025
Porsche plánuje zatvoriť svoju dcérsku spoločnosť Cellforce

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Spoločnosť Porsche so sídlom v Stuttgarte v lete 2021 zverejnila plán výroby vysokovýkonných batériových článkov.

Autor TASR
Stuttgart 20. augusta (TASR) - Nemecký výrobca športových automobilov Porsche plánuje z veľkej časti zatvoriť svoju dcérsku spoločnosť Cellforce, ktorá sa zaoberá výrobou batérií pre elektromobily. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v stredu odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.

Podľa agentúry DPA je ohrozených takmer 200 pracovných miest. Príslušné úrady práce v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko už od materskej spoločnosti Porsche údajne dostali informáciu o pripravovanom hromadnom prepúšťaní. Zdroje agentúry DPA tiež uviedli, že riaditeľ Porsche Oliver Blume s plánom oboznámil vládu spolkovej krajiny, ktorá na výstavbu továrne Cellforce poskytla z peňazí daňových poplatníkov približne 60 miliónov eur.

Spoločnosť Porsche so sídlom v Stuttgarte v lete 2021 zverejnila plán výroby vysokovýkonných batériových článkov. Tento rok v apríli však oznámila, že vzhľadom na problémy na trhu s elektromobilmi hľadá pre svoju dcérsku spoločnosť investorov.
