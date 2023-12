Porsche predčasne stiahne z trhu EÚ benzínové SUV Macan

Stuttgart 14. decembra (TASR) - Nemecký výrobca luxusných automobilov Porsche predčasne stiahne zo spoločného európskeho trhu svoje malé terénne vozidlo Macan s benzínovým motorom. Dôvodom sú príliš vysoké náklady prechodu na nové registračné predpisy Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Platformu vozidla už výrobca nebude prispôsobovať budúcim predpisom, potvrdil vo štvrtok hovorca dcérskej spoločnosti skupiny Volkswagen (VW). To znamená, že benzínový model Macan už od začiatku júla budúceho roka nebude možné v rámci EÚ registrovať. Predaj vozidla spoločnosť zastaví už na jar, aby sa zabezpečilo ich dodanie a registrácia ešte v zmysle súčasných pravidiel.



Od 1. júla bude možné v EÚ novo registrovať len vozidlá, ktoré spĺňajú nové predpisy o kybernetickej bezpečnosti, t. j. o ochrane pred možnými hekerskými útokmi. Tie okrem iného vyžadujú zásahy do softvéru riadiacich jednotiek. Výrobcovia automobilov ďalej musia zaviesť, zdokumentovať a certifikovať procesy na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti už vo fáze vývoja. Spoločnosť tieto požiadavky vo fáze vývoja modelov so spaľovacími motormi nedokázala zohľadniť, vysvetlil hovorca.



Na výrobu pre trhy mimo EÚ rozhodnutie nemá vplyv. To znamená, že Porsche bude v Lipsku naďalej vyrábať model, ktorý sa už nebude môcť predávať v rámci EÚ. V budúcnosti chce automobilka úplne prejsť na elektrický pohon vozidla Macan. Jeho elektrickú verziu plánujú uviesť na trh budúci rok, so značným oneskorením spôsobeným vážnymi problémami so softvérom v skupine VW.