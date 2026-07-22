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< sekcia Ekonomika

Porsche údajne plánuje zrušiť ďalších až 5000 pracovných miest

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Šéf spoločnosti už v marci oznámil, že v regióne Stuttgartu plánuje automobilka do roku 2029 zrušiť približne 1900 pracovných miest.

Autor TASR
Berlín 22. júla (TASR) - Nemecký výrobca luxusných športových automobilov Porsche údajne plánuje zrušiť ďalších až 5000 pracovných miest nad rámec už ohláseného prepúšťania. Informáciu priniesol v stredu časopis Manager Magazin s odvolaním sa na nemenované zdroje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.         

Šéf spoločnosti Porsche Michael Leiters už v marci oznámil, že v regióne Stuttgartu plánuje automobilka do roku 2029 zrušiť približne 1900 pracovných miest. Ďalším približne 2000 zamestnancom medzitým skončili ich zmluvy na dobu určitú. Denník Bild rovnako v stredu informoval, že Leiters plánuje do roku 2035 zrušiť 5000 až 6000 pozícií. Hovorca spoločnosti odmietol medializované informácie komentovať.

Spoločnosť Porsche zaznamenala v prvom polroku tohto roka výrazný pokles predaja, pod čo sa podpísal tlak na čínskom trhu a ukončenie daňových úľav na elektromobily v USA. Automobilka predala vo svete 122.306 vozidiel. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles o 16 %.
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