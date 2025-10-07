< sekcia Ekonomika
Porsche už nebude štartovať v Le Mans
Nemecký výrobca automobilov sa rozhodol pre rok 2026 zmeniť svoje priority v motoristickom športe.
Autor TASR
Paríž 7. októbra (TASR) - Motoristický tím Porsche už nebude ďalej štartovať na pretekoch 24 hodín Le Mans. Rekordný 19-násobný víťaz podujatia ukončil svoje pôsobenie v šampionáte automobilových vytrvalostných pretekov (WEC).
Nemecký výrobca automobilov sa rozhodol pre rok 2026 zmeniť svoje priority v motoristickom športe. Štartovať bude v severoamerickej sérii IMSA, ktorej súčasťou je aj 24-hodinovka v Daytone, pod hlavičkou Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) sa predstaví iba vo formule E. „Je nám to veľmi ľúto. Naše pôsobenie vo WEC sa však po tejto sezóne skončí,“ zverejnil podľa AFP Michael Steiner, člen predstavenstva Porsche, ktoré si posledný triumf v Le Mans pripísalo v roku 2017.
