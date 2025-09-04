< sekcia Ekonomika
Porsche vyradili z akciového indexu DAX
Oliver Blume, šéf nemeckého výrobcu luxusných automobilov Porsche, vo štvrtok pripísal vyradenie spoločnosti z akciového indexu DAX technickým faktorom.
Autor TASR
Stuttgart 4. septembra (TASR) - Oliver Blume, šéf nemeckého výrobcu luxusných automobilov Porsche, vo štvrtok pripísal vyradenie spoločnosti z akciového indexu DAX technickým faktorom. Uviedol, že automobilová značka bude čoskoro opäť zaradená do hlavného nemeckého indexu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Nemecký prevádzkovateľ burzy Deutsche Börse Group v stredu (3. 9.) oznámil, že Porsche sa presúva zo zoznamu 40 najlepších spoločností DAX na zoznam stredne veľkých firiem MDAX. Zmena nadobudne účinnosť 22. septembra.
Okrem Porsche bude z DAX vyradený aj nemecký výrobca zdravotníckych laboratórnych zariadení Sartorius. Na ich miesto prichádza digitálna spoločnosť Scout24, známa prevádzkou významného realitného trhu, a strojárska firma GEA.
„Deutsche Börse podľa svojich pravidiel zohľadňuje pri zložení DAX iba voľne obchodovateľné akcie. A to je v prípade Porsche relatívne málo, len niečo vyše 12 %,“ povedal Blume pre noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung.
„DAX stratí jednu z najcennejších nemeckých spoločností,“ uviedol a dodal, že vzhľadom na celkovú trhovú kapitalizáciu Porsche a atraktivitu značky zostáva spoločnosť jednou z hlavných verejne obchodovaných nemeckých firiem.
Blume uznal, že v porovnaní s inými spoločnosťami môže mať Porsche nižšiu trhovú kapitalizáciu, ale argumentoval, že má vyšší voľný obeh alebo počet akcií dostupných širokej verejnosti. Poznamenal tiež, že Porsche prechádza transformáciou a je presvedčený, že investori budú naďalej uznávať hodnotu jeho akcií.
S „ikonickými produktmi“ a strategickým programami Porsche v budúcnosti opäť dosiahne vyššiu cenu akcií, vyhlásil. „S novým smerovaním Porsche máme jasnú ambíciu sa čo najskôr vrátiť do DAX,“ dodal.
Porsche vstúpilo na burzu koncom septembra 2022, čo bola jedna z najväčších prvotných verejných ponúk (IPO). O niekoľko mesiacov neskôr bola vtedy vysoko zisková spoločnosť zaradená do indexu DAX.
Akcie boli uvedené na trh za emisnú cenu 82,50 eura a v mesiacoch nasledujúcich po IPO vzrástli na takmer 120 eur. Nedávno však ich cena klesla na 45 eur.
Odstránenie akcií spoločnosti Porsche z indexu DAX symbolizuje krízu, ktorej čelí nemecký automobilový priemysel a jeho problémy s klesajúcimi ziskami. To malo vplyv na ceny akcií firiem v tomto sektore.
