Porsche zatvorí tri divízie, o prácu prídu stovky ľudí
Podľa šéfa automobilky Michaela Leitersa je spoločnosť nútená robiť bolestivé škrty vrátane tých v divíziách.
Stuttgart 8. mája (TASR) - Nemecký výrobca športových vozidiel Porsche plánuje zatvoriť tri divízie, pričom o prácu príde zhruba 500 zamestnancov. Tento krok je súčasťou úsilia firmy „zamerať sa najmä na hlavné činnosti“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť v piatok uviedla, že plánuje uzatvoriť divíziu Cellforce Group, ktorá sa zaoberá výrobou batérií pre elektromobily. Ďalšou je divízia Porsche E-Bike Performance zameriavajúca sa na výrobu prémiových elektrických bicyklov a treťou softvérová divízia Cetitec. Automobilka to uviedla približne dva týždne po tom, ako oznámila, že plánuje predať svoj podiel vo výrobcovi luxusných športových automobilov Bugatti.
Rozhodnutie Porsche bude znamenať zrušenie približne 500 pracovných miest. Podľa šéfa automobilky Michaela Leitersa „je spoločnosť nútená robiť bolestivé škrty vrátane tých v divíziách“. Kedy sa divízie zatvoria, to vedenie firmy nezverejnilo.
Divíziu Porsche E-Bike Performance zatvorí spoločnosť v dôsledku zmenených podmienok na trhu. O prácu by malo prísť v Nemecku a Chorvátsku 350 ľudí. V softvérovej divízii Cetitec skončí na domácom nemeckom trhu 60 a v Chorvátsku zhruba 30 zamestnancov.
