Porsche zaznamenalo v 1. štvrťroku prudký pokles zisku

Stuttgart 29. apríla (TASR) - Nemecký výrobca športových automobilov Porsche zaznamenal v prvom štvrťroku prudký pokles zisku. Výsledok negatívne ovplyvnili problémy v Číne, rastúce náklady a plánovaná reštrukturalizácia, oznámila spoločnosť v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Tržby automobilky v prvom štvrťroku 2025 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesli o 1,7 % na 8,86 miliardy eur. Prevádzkový zisk sa však prepadol až o 40,6 % na 760 miliónov eur, čo sa odrazilo na poklese prevádzkovej marže zo 14,2 % na 8,6 %. Spoločnosť už v pondelok (28. 4.) znížila svoje tohtoročné prognózy tržieb a zisku, pričom poukázala na slabý dopyt po elektromobiloch, nové dovozné clá v USA a spomalenie na čínskom trhu.



„Makroekonomická situácia zostane náročná. Nemôžeme tomu úplne uniknúť, ale robíme všetko pre to, aby sme tomu dokázali čeliť,“ uviedol finančný riaditeľ automobilky Jochen Breckner.



Porsche AG teraz očakáva za celý rok 2025 mimoriadne náklady vo výške 1,3 miliardy eur, čo je o pol miliardy viac, ako sa pôvodne odhadovalo. Tržby v tomto roku by sa mali pohybovať v rozpätí 37 až 38 miliárd eur, čo znamená pokles o približne dve miliardy v porovnaní so skoršími plánmi.