Porsche zaznamenalo výrazný pokles prevádzkového zisku v 1. štvrťroku

Stuttgart 26. apríla (TASR) - Nemecká automobilka Porsche v piatok oznámila výrazný pokles prevádzkového zisku za 1. štvrťrok 2024. Odôvodnila to vyššími investíciami do uvedenia nových produktov na trh. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prevádzkový zisk Porsche sa za prvé tri mesiace 2024 znížil o 30 % na 1,28 miliardy eur. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov. A tržby dosiahli 9,01 miliardy eur, čo je však viac než 8,77 miliardy eur, ktoré očakávali analytici.



"V náročnom prostredí sa držíme kurzu a odhodlane pokračujeme v našej stratégii," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Porsche Oliver Blume, ktorý vedie aj materskú skupinu Volkswagen.



Okrem výdavkov na vývoj nových modelov Porsche výrazne investovalo do technológií v aute, uviedla spoločnosť.



No hoci sú knihy objednávok na tento rok väčšinou plné, nové vozidlá ako elektrický Macan a 911 budú v nasledujúcich mesiacoch ovplyvňovať produkciu a návratnosť, uviedol finančný riaditeľ Lutz Meschke v rozhovore pre médiá. Pri pohľade do budúcnosti Meschke očakáva, že zisky a ziskovosť sa v roku 2025 normalizujú na úrovni 17 % až 19 %.



Nemecké automobilky zápasia so slabnúcim dopytom v Číne, pričom dodávky Porsche na jeho najväčší trh klesli v 1. štvrťroku o 24 % na 16.340 áut.



Meschke však povedal, že aj keď odbyt v Číne zostáva problematický, spoločnosť nebude robiť kompromisy v oblasti marží v rámci cenovej vojny, ktorá zúri na tamojšom trhu.