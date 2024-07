Porsche znižuje výhľad na rok 2024

Stuttgart 23. júla (TASR) - Nemecká automobilka Porsche znížila svoj odhad príjmov v roku 2024 pre neočakávaný nedostatok dodávok hliníkovej zliatiny. Akcie nemeckého výrobcu športových áut následne klesli o 5 %. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Záplavy u nemenovaného európskeho dodávateľa zasiahli dodávky zliatiny, uviedlo Porsche vo vyhlásení v noci nadnes.



"To ovplyvnilo výrobu všetkých dielov karosérie vyrobených z hliníka, ktoré sa používajú vo všetkých sériách vozidiel Porsche," oznámila dcérska spoločnosť skupiny Volkswagen. Upozornila zároveň, že by to mohlo viesť k odstávkam produkcie jednej alebo viacerých sérií vozidiel.



Porsche teraz očakáva v tomto roku tržby v pásme 39 až 40 miliárd eur namiesto 40 a 42 miliárd eur.



Automobilka revidovala aj svoju prognózu prevádzkovej marže na 14 % až 15 % z predchádzajúcich 15 % až 17 %.



Výrobca športových automobilov predpokladá, že oneskorenia vo výrobe a v dodávkach vozidiel sa nepodarí vo zvyšku roka plne kompenzovať.



Automobilka čelí aj utlmenému dopytu v Číne, čo spôsobilo pokles globálnych dodávok o 7 % v prvej polovici roka. Okrem toho Porsche tento rok bojuje aj s nízkym predajom elektromobilov.



Porsche plánuje zverejniť výsledky za 1. polrok v stredu (24. 7.).