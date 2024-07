Porsche zvažuje kúpu podielu v problémovom výrobcovi batérií Varta

Stuttgart 22. júla (TASR) - Nemecká automobilka Porsche v pondelok oznámila, že zvažuje kúpu podielu v problémovom výrobcovi batérií Varta, aby mu pomohla vyhnúť sa platobnej neschopnosti a udržať "kľúčovú technológiu" v Nemecku. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Nemecký výrobca luxusných automobilov už predtým prejavil záujem o väčšinový podiel v divízii elektrickej mobility Varta, ktorá vyrába lítium-iónové akumulátorové články. Ale po tom, čo Varta v nedeľu (21. 7.) uviedla, že hľadá spôsoby, ako reštrukturalizovať svoj dlh, aby "odvrátila možnú platobnú neschopnosť", Porsche zvažuje väčšiu účasť, a to získanie menšinového podielu v celej skupine. Uviedli to zdroje, ktoré nechceli byť menované, pretože záležitosť je súkromná.



Porsche potvrdilo, že je pripravené prevziať väčšiu úlohu pri reštrukturalizácii Varty, "aby táto kľúčová technológia zostala v Nemecku".



"Keďže si to vyžaduje zdravý finančný základ Varta AG, dokážeme si za určitých okolností predstaviť, že by sme sa podieľali na celkovej finančnej reorganizácii Varta AG," uvádza sa vo vyhlásení Porsche s tým, rokovania "stále prebiehajú".



Varta zase uviedla, že zvažuje rôzne možnosti reštrukturalizácie s veriteľmi a potenciálnymi investormi vrátane Porsche a ďalších strán.



Varta potrebuje "vysokú dvojcifernú sumu rádovo v miliónoch eur", aby sa udržala nad vodou.



Reštrukturalizácia by zahŕňala aj zníženie nominálnej hodnoty pohľadávok, tzv. haircut a vyradenie spoločnosti z burzy, pričom by existujúcim akcionárom nezostalo nič.



"Bez zníženia dlhu nebudeme môcť urobiť potrebné investície," povedala Varta.



Výrobcu batérií tvrdo zasiahli rastúce ceny materiálov a energií, zvýšená konkurencia a kybernetický útok, ktorý vo februári prerušil výrobu, uviedli analytici.



Otrasy v spoločnosti prichádzajú v čase, keď automobilový priemysel intenzívne investuje do prechodu na elektrické vozidlá, keďže krajiny sprísňujú normy, aby splnili ciele v oblasti emisií uhlíka.



Porsche odhaduje, že do roku 2030 budú 80 % dodávok nových áut tvoriť plne elektrické modely. V roku 2023 bol tento podiel len 12,7 %.