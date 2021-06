Portál Profesia hlási za máj rekordný počet pracovných ponúk

Bratislava 3. júna (TASR) - Na trhu práce padol ďalší rekord, za máj zamestnávatelia pridali cez portál Profesia.sk viac ako 27.000 pracovných ponúk. Takýto počet nových inzerátov za mesiac vznikol prvýkrát v 24-ročnej histórii portálu. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa portálu Nikola Richterová.



Za tohtoročný máj uverejnili zamestnávatelia o skoro 1500 ponúk viac než v rekordnom máji roku 2017. "Vôbec po prvý raz sa stalo, že počet prekonal hranicu 27.000. Piaty kalendárny mesiac roka 2021 tak aktuálne kraľuje rebríčku s najvyšším počtom inzerátov," podotkla hovorkyňa.



Oproti rekordnému máju 2017 tento rok pribudli nové príležitosti najmä v IT a vo výrobe. V oblasti IT stúpol počet ponúk o 30 % a vo výrobe o 12 %. Oproti máju 2017 je však na Slovensku aj vyššia nezamestnanosť - aktuálne za apríl je na úradoch práce evidovaných asi 220.000 ľudí, v máji 2017 ich bolo o 20.000 menej. "Aktuálna dostupnosť nových pracovných možností je tak dobrým impulzom pre zlepšenie situácie na našom trhu," okomentovala hovorkyňa.



Ako porovnala Richterová, tohtoročný máj znamenal v počte pracovných ponúk zatiaľ vrchol, na ktorý sa trh práce vyšplhal z vlaňajšieho aprílového dna, keď firmy zverejnili len niečo cez 8.600 ponúk. Vlani sa síce po lete trh práce začal preberať, avšak pribrzdili ho opatrenia, ktoré prišli v októbri pre druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Tento rok však prišiel opätovný nárast, a to už od marca, hoci vtedy ešte platili stále prísne opatrenia.



Vysoké čísla ponúk prišli aj vďaka prebudeniu niektorých sektorov - cestovný ruch, gastro a hotelierstvo. Firmy z týchto oblastí zverejnili za máj asi 1615 inzerátov, čo je takisto rekordné číslo. Prevádzky hľadajú najmä ľudí do kuchyne, na recepciu, čašníkov či barmanov.



Pozície, ktoré potrebovali firmy v máji obsadiť najčastejšie a pri ktorých stačí maturita, sú administratívny pracovník (1230 ponúk), obchodný zástupca (715), predavač (689), odborný predajca (649) a programátor (527).



Pri postoch, ktoré si vyžadujú vysokoškolské vzdelanie, bolo najviac ponúk pre učiteľov (526), programátorov (452), IT konzultantov (323), IT analytikov (316) a finančných analytikov (309).