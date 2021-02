Portfólio developera CTP narástlo v roku 2020 o 15 %

Bratislava 17. februára (TASR) – Developer logistických nehnuteľností v strednej a východnej Európe – CTP – oznámil 15-percentný nárast portfólia v roku 2020. Ročný výnos z prenájmov dosiahla spoločnosť vo výške 344 miliónov eur. Portfólio firmy tvorilo vlani 6,3 milióna štvorcových metrov (m2) a ďalších 740.000 m2 bolo ku koncu roka 2020 vo výstavbe.



Developer oznámil aj nové projekty v Rakúsku, Poľsku a Bulharsku. Do roka 2023 chce mať spoločnosť 10 miliónov m2 hrubej prenajímateľnej plochy. „Naše portfólio je nastavené tak, že do konca roka 2021 chceme výrazne prekonať hranicu siedmich miliónov m2," uviedol CEO spoločnosti Remon Vos. Vlani spoločnosť zvýšila trhové podiely na piatich trhoch – v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Ako vyčíslil developer, viac ako 80 % nových obchodov uzatvára s existujúcimi zákazníkmi.



Dôvodom rastu portfólia je podľa slov developera pokračovanie silného rastu e-obchodovania. Zvýšil sa preň totiž dopyt po logistických priestoroch v regióne strednej a východnej Európy. "Vyše 65 % voľných pozemkov CTP susedí s existujúcimi parkmi, čo pre CTP v nasledujúcich rokoch prináša menšie riziko a možnosti na rentabilný developing," podotkla spoločnosť a zdôraznila, že 82 % týchto voľných pozemkov leží v blízkosti hlavných alebo veľkých stredoeurópskych a východoeurópskych miest.



Developerské projekty s rozlohou 740.000 m2, ktoré boli v závere vlaňajška vo výstavbe, chce spoločnosť dokončiť počas tohto roka. Takmer dve tretiny z nich si už v predstihu prenajali súčasní i noví klienti firmy. "Na dokončenie týchto stavieb počas roka 2021 spoločnosť preinvestuje 235 miliónov eur," podotkol developer.



Spoločnosť tiež ohlásila dva strategické obchody. Prvým je partnerstvo s developerom MDC v Poľsku, kde plánuje spoločnosť postaviť do konca roku 2025 zhruba 1,75 milióna m2 biznis parkov. Výstavbu prvých troch projektov predpokladá v 1. kvartáli 2021 v oblastiach Varšava a Katovice. Celkový objem investícií vyčíslil developer na 200 miliónov eur. Druhým obchodom je transakcia v Rakúsku, kde developer získal pozemky okolo Viedne.