Portu: Donald Trump naďalej eskaluje obchodnú vojnu

Bratislava 9. apríla (TASR) - Nervozita na finančných trhoch, spôsobená rozpútaním najväčšej obchodnej vojny za posledných sto rokov zo strany USA, sa preniesla aj do nového týždňa. Obchodovanie v Ázii sa začalo obrovskými stratami, pričom japonský index Nikkei 225 klesol o 7,8 % a čínsky Hang Seng o 12,9 %, keďže Čína uvalila recipročné clá vo výške 34 % na dovoz z USA. Upozornila na to v stredu investičná platforma Portu.



„Akciové trhy sa tak opäť vydali nadol. Mnohé akciové indexy sa už posunuli z korekčnej zóny na medvedí trh. Jedným z nich je technologicky akciový index Nasdaq 100, ktorý už odpísal 23 % zo svojho vrcholu. Širší index S&P 500, ktorý klesol o 19 %, sa blíži k tejto hranici. Japonský Nikkei 225 je tiež v kríze s 25 % pádom, ako aj čínsky Hang Seng s 20 % poklesom. Európske akcie sú stále v korekcii, pričom index Euro Stoxx v eurozóne stratil 14 %, rovnako ako celoeurópsky Stoxx Europe 600 a nemecký DAX 40,“ priblížila platforma.



Obchodná vojna, ktorú rozpútali Spojené štáty, nás podľa slov odborníkov vracia o sto rokov späť. Efektívna colná sadzba v USA sa mala zvýšiť z priemerných 2,5 % na 22 %, čo by malo byť najviac od roku 1910. Výsledkom bude rastúca inflácia a spomalenie globálnej ekonomiky, zdôraznili odborníci.



Platforma pripomenula, že podobné hrozby tu boli historicky niekoľkokrát, naposledy v roku 2022, keď vypukla vojna na Ukrajine. V tom čase najväčšie bankové domy podľa odborníkov tvrdili, že recesia je nevyhnutná. Nakoniec prišlo len ku korekcii, a to napriek vysokej inflácii a vysokým úrokovým sadzbám, vysvetlila platforma.



„Dnes, pre chaotickú politiku Donalda Trumpa nevieme, aký významný bude súčasný prepad trhu alebo ako dlho bude trvať. Problém je v tom, že americký prezident často mení svoje postoje, takže firmy a následne finančné trhy nevedia, čo môžu očakávať a na čo sa môžu pripraviť. S vysokou pravdepodobnosťou však môžeme povedať, že prepad nebude večný a trhy sa z neho spamätajú. Rovnako, ako to bolo doteraz,“ skonštatoval analytik Portu Marek Malina.