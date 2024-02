Portu: Investori by mali pri daňovom priznaní dávať pozor na dividendy

Bratislava 25. februára (TASR) - Podanie daňového priznania do konca maca sa môže týkať aj ľudí, ktorí svoje peniaze zhodnocujú investovaním. Pozor by si pritom mali dávať na dividendy, úrokové výnosy a časový test, informovala platforma Portu.



Od daní sú oslobodené výnosy z cenných papierov, ktoré sú obchodované na burze a investor ich drží minimálne jeden rok. Tento takzvaný časový test sa podľa platformy týka aj ETF fondov. "Tieto fondy sa obchodujú na burze, preto je na Slovensku možné v ich prípade naplno využiť daňový benefit," dodala.



Ak investor podmienky ročného časového testu nedodrží, môže si podľa platformy v daňovom priznaní uplatniť daňové oslobodenie ostatných príjmov do výšky 500 eur. Počítajú sa tam napríklad príjmy z prenájmu, ale aj prevodu cenných papierov, kam patria aj ETF. "Platí, že celkovo sa dá týmto spôsobom zdaniteľný príjem znížiť maximálne o 500 eur, všetko navyše je potrebné zdaniť," dodala platforma.



Pokiaľ ide o tuzemský podielový fond, investor príjmy zahrnie do osobitného základu dane z kapitálového majetku. Zrazená daň pritom podľa platformy bude považovaná za zaplatený preddavok, ktorý možno odpočítať od dane vypočítanej v daňovom priznaní. "Výhodné je to vtedy, ak investor na predaji podielových listov jedného fondu zarobil, no na predaji iných prerobil. Vtedy si vie túto stratu voči zisku započítať a získať zaplatený preddavok alebo jeho časť späť," dodala platforma.



Ďalším príkladom je, ak portfólio investora generuje príjmy v podobe dividend alebo úrokov plynúcich z držania cenných papierov. Ako uviedla platforma, tieto príjmy sa najprv dania sadzbou určenou zmluvným vzťahom SR s krajinou, z ktorej príjmy plynú takzvanou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.



"Spravidla sú tieto dane zaplatené formou zrážkovej dane v štáte zdroja príjmu. Ak boli dividendy zdanené v zahraničí, investor si túto daň započíta voči dani splatnej na Slovensku, aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu," objasnila platforma.



Ďalej dodala, že výnos z predaja virtuálnych mien je tiež zaťažený daňou vo výške 19 % a zdravotnými odvodmi na úrovni 14 %. Pri priamom nákupe a predaji kryptomien podľa platformy neexistuje možnosť oslobodenia od dane a je nutné podávať daňové priznanie.



"Iná je situácia, ak dochádza k investovaniu do kryptomien cez burzovo obchodovateľný produkt (ETP). Vtedy sú považované za cenné papiere. A platia pre ne rovnaké pravidlá ako pre ETF vrátane výhod ročného časového testu," uzavrela platforma.