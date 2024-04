Portu: Pracovníci v zahraničí by mali pamätať na vývoj menových kurzov

Bratislava 27. apríla (TASR) - Ľudia pracujúci v zahraničí, ktorí sú platení v inej mene ako euro, by mali pamätať na riziko, ktoré so sebou prináša vývoj menových kurzov. Ten dokáže na jednej strane ich úspory zhodnotiť, ale vývoj môže byť aj opačný. Upozornila na to investičná platforma Portu.



"Napríklad v apríli 2020 ste mohli dostať za jedno euro až 27,75 Kč. Úspory v hodnote 100.000 eur tak mali hodnotu 2,78 milióna Kč. O tri roky neskôr kurz klesol na 23,30 Kč za jedno euro. Hodnota úspor by tak padla na 2,33 milióna Kč. Rozdiel je 445.000 Kč, čo môže byť cena nového auta," upozornil analytik Portu Marek Malina s tým, že ak by niekto zas peniaze odkladal v korunách, ale auto plánoval kúpiť na Slovensku, na posilnení koruny by zarobil. Posun v kurze môže byť pritom zásadný najmä pri dlhodobom odkladaní financií a vyšších sumách.



Ak niekto so slovenským občianstvom žije napríklad v Česku, poberá mzdu v českých korunách a u susedov má aj vysoký podiel výdavkov, má preňho zmysel investovať v lokálnej mene a nepodstupovať kurzové riziko. Ak za prácou dochádza na týždňovky a väčšinu výdavkov má na Slovensku, väčší zmysel podľa investičnej platformy dávajú eurá. V oboch prípadoch však podľa nej stojí za zváženie meny investovania kombinovať.



Platforma dodala, že aj po znižovaní úrokových sadzieb Českou národnou bankou a Európskou centrálnou bankou zostane kurz koruny voči euru pravdepodobne stabilný. Oscilovať by mohol okolo súčasných 25,20 Kč za euro, no v dlhodobom horizonte je podľa platformy vývoj menových párov vždy iba ťažko predvídateľný. "Priame investovanie v mene, v ktorej človek dostáva výplatu a bude v nej aj peniaze míňať, tak môže mnohým dávať zmysel," uzavrela.



(1 EUR = 25,242 CZK)