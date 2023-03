Portu: Prepad na penzijnom účte nie je dôvodom na paniku

Bratislava 3. marca (TASR) - Prepad na penzijnom účte nemusí byť dôvodom na paniku. Lacné akcie totiž znamenajú príležitosť pre tých, ktorí si na dôchodok aktívne odkladajú. Uviedla to automatizovaná poradenská investičná platforma Portu finančnej spoločnosti Wood & Company Financial Services.



Doplnila, že sa to týka výpisov z účtov v druhom dôchodkovom pilieri, ktoré do konca februára dostávalo vyše 1,7 milióna sporiteľov. Vlani totiž prerobili všetky penzijné fondy vrátane indexových, ktoré si v minulosti pripisovali rekordné výnosy.



Minulý rok bol z pohľadu investícií ťažkým nielen v druhom pilieri. "Zložitá ekonomická situácia sa podpísala na prepade väčšiny investícií, ktoré kopírujú najvýznamnejšie svetové akciové indexy," odôvodnil analytik online investičnej platformy Marek Malina.



"Vysoká inflácia sprevádzaná sprísňovaním fiškálnej politiky zo strany centrálnych bánk, zdražovanie energií či vojna na Ukrajine neboli pre akcie dobrou správou. Ich prepad však nie je ničím výnimočným. K podobným došlo v minulosti viackrát a doteraz sa trhy vždy vrátili k rastu," uviedol analytik.



Ľudia, ktorí si sporia v druhom pilieri, by teda na tento spôsob odkladania si peňazí podľa investičnej platformy nemali zanevrieť. Aj keď teraz očakávaný dôchodok z uvedeného piliera v porovnaní s minulým rokom z dôvodu prepadu trhov klesol, ak sa tie vrátia k rastu, tak prognózovaná výška penzie opäť stúpne.



Preto platí, že ľudia, ktorým zostávajú do penzie desaťročia, by sa na základe investičnej platformy nemali báť indexových a akciových fondov. História totiž ukazuje, že v dlhodobom horizonte majú potenciál priniesť vyšší výnos ako garantované dlhopisové. To isté platí aj pre ľudí, ktorí do akciových indexov investujú inou formou, napríklad prostredníctvom podielových či fondov obchodovaných na burze, vysvetľuje Malina.



Odkladanie si na dôchodok však treba vnímať aj v kontexte rastúcich cien. Výpisy z druhého piliera počítajú s infláciou 2 % medziročne, ktorá sa však v súčasnosti na základe slov investičnej platformy nejaví ako reálna. Ceny totiž v ostatnom období podľa vyjadrenia webstránky rastú výrazne viac a na 2 % sa inflácia v dohľadnom čase nedostane, dodala investičná platforma.



"Výpis z osobného dôchodkového účtu ukazuje iba časť budúcej penzie. K peniazom z druhého piliera dostane dôchodca aj penziu zo Sociálnej poisťovne, kam smeruje väčšina odvodov na zabezpečenie v starobe," upozorňuje Malina.



Jednou z možností zvýšenia prognózovaného dôchodku sú aj mimoriadne príspevky do druhého piliera, ďalšou je diverzifikácia a sporenie si na dôchodok aj inde. "Nie je rozhodujúce, kde budete peniaze investovať. Oveľa dôležitejšie je nespoliehať sa s dôchodkom iba na štát a odkladať si peniaze už dnes. A nerobiť tak na účtoch s nulovým zhodnotením, či si odkladať iba hotovosť," uzavrel Malina.











ank nik