Portu: Rok 2024 lámal na trhoch rekordy, budúci ovplyvní nástup Trumpa

Bratislava 26. decembra (TASR) - Rok 2024 prekonal očakávania a bol ešte lepší, ako ten predchádzajúci. Darilo sa americkým akciám a kryptomenám, rekordy prekonávalo aj zlato. Európa nestíhala, aj keď nemeckým akciám sa prekvapivo darilo, skonštatovala v závere roka online investičná platforma Portu, ktorá predpokladá, že globálne hospodárstvo v budúcom roku bude ovplyvnené najmä nástupom Donalda Trumpa na post prezidenta USA a jeho schopnosti plniť svoje sľuby.



Tohtoročný ekonomický vývoj mal byť ovplyvnený najmä výkonom amerického hospodárstva, ktorému v dobe vysokých úrokov pomohli vysoké vládne výdavky. Navyše, klesajúca inflácia umožnila americkej centrálnej banke Fed začať so znižovaním sadzieb, ktoré boli predtým najvyššie za posledných 20 rokov, priblížila platforma.



"Silný bol najmä záver roka po úspechu Donalda Trumpa v prezidentských voľbách. Investori totiž dúfajú v splnenie jeho sľubov a očakávajú znižovanie daní, zvyšovanie vládnych výdavkov, obmedzovanie regulácií a ochranu domáceho trhu voči dovozu tovarov zo zahraničia. To by malo pomôcť americkým firmám naďalej rásť a zvyšovať svoje zisky," povedal analytik Portu Marek Malina. Americké akcie mal nahor ťahať taktiež rozmach umelej inteligencie.



Nepriaznivejší vývoj zaznamenal podľa platformy európsky trh, ktorému nepomohlo ani to, že inflácia v eurozóne klesla z 10,6 % v októbri 2022 na 2,3 % v novembri 2024, čo umožnilo Európskej centrálnej banke znižovať úrokové sadzby. Medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) sa drží pod úrovňou jedného percenta z dôvodu, že jednotlivé ekonomiky trápia vysoké ceny energií, starnúca populácia, nedostatok pracovníkov, dopady vojny na Ukrajine a aj obavy zo zavedenia cla na vývoz tovarov do USA, doplnila Portu.



Najväčšie problémy v rámci Európy zažíva podľa platformy Nemecko, kde najmä automobilový priemysel nestíha v porovnaní s lacnejšou čínskou konkurenciou. Na druhej strane platforma uviedla, že to bol paradoxne práve nemecký index DAX 40, ktorý dosiahol nové rekordy a jeho výnos v tomto roku dosahuje 21,4 %.



"Nasledujúci rok by sa naďalej malo dariť akciám, ktoré budú ťažiť zo znižovania úrokových sadzieb. Zopakovanie ich úspechu z roku 2024 však nie je pravdepodobné. Akcie sú totiž už teraz pomerne drahé a ekonomický rast by nemal byť natoľko výrazný, aby vytváral priestor pre ďalší prudký rast ich ceny. Situácii nepomáhajú ani mnohé geopolitické riziká. Dôležité bude i to, ako sa Trumpovej administratíve podarí presadiť opatrenia na podporu hospodárstva a aké dopady vyvolajú sľubované clá na dovoz tovaru zo zahraničia," uzavrela platforma.