Portu: Slovenské matky dokážu ušetriť deťom viac financií než Češky

Bratislava 10. mája (TASR) - Slovenské matky dokážu ušetriť svojim deťom o 75 % viac financií než tie české. Počet rodičov, ktorí investujú svojim deťom peniaze v SR stúpa, medziročne ide o zvýšenie o 139 %, kým v Česku o 88 %. Informovala o tom online investičná platforma Portu.



„Ide o klientov, ktorí majú k svojmu kontu zriadený aj detský účet. Pri pohľade na ne sa potvrdzuje, že slovenskí rodičia sú k svojim deťom štedrejší než českí a to napriek tomu, že v priemere zarábajú menej. Dvojnásobne to platí pre ženy,“ uviedol analytik platformy Marek Malina.



Na základe údajov online investičnej platformy je priemerný zostatok na detskom účte, ktorý založila matka zo Slovenska, celkovo 1839 eur, pričom pri českých matkách je to 1050 eur. Podobné je to aj v prípade mužov, aj keď náskok Slovákov oproti Čechom je iba tretinový, a to 1875 eur v porovnaní s 1391 eurami.



Na odkladané sumy majú vplyv aj platové rozdiely medzi mužmi a ženami. Na Slovensku dokázali muži odložiť svojim deťom o dve percentá viac než ženy, v Česku je to rozdiel 32 %. „Vyššie príjmy ľudí v Česku sú však viditeľné v sumách, ktoré si dokážu v priemere posielať na vlastný účet. Kým u nás je to v priemere 302 eur, v Česku je to približne o osem percent viac. Pri detských účtoch je situácia opäť obrátená, kým slovenský otec pošle dieťaťu v priemere 117 eur a matka 124 eur, v ČR je to v prípade otcov 92 eur a matiek 88 eur. Matky na Slovensku sú teda k svojim deťom štedrejšie než otcovia, v Česku je to naopak,“ priblížila platforma.



Ženy podľa analytika investujú menej ako muži, pretože majú nižšiu investičnú gramotnosť a nerady riskujú. Na Slovensku založili ženy 27 % detských účtov, v Česku to bolo menej, celkovo 22,6 %. Ochota a možnosti investovať narážajú aj na finančné možnosti rodičov. Jednou z bariér investovania pre deti sú práve chýbajúce peniaze rodičov. Jednoduchšie je totiž šetriť menšiemu počtu detí, ako keď je rodina mnohopočetná. Z dát online investičnej platformy vyplýva, že jednému dieťaťu investuje 58,5 % rodičov, dvom deťom 36,2 % a trom až viacerým deťom iba 5,3 %.



„Aj pri viacpočetných rodinách je však lepšie odkladať každému dieťaťu, i keď menšie sumy. Aj 20 eur mesačne investovaných počas 18 rokov života dieťaťa môže znamenať pri dosiahnutí jeho plnoletosti úspory vo výške viac ako 8600 eur pri neutrálnom scenári. Pri optimistickom to môže byť aj dvojnásobne viac. Preto to netreba vzdávať s tým, že malé sumy sa i tak odkladať neoplatí,“ dodal Malina.