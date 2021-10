Portugalská EDP investuje do veternej a slnečnej energie v Británii

Londýn 19. októbra (TASR) - Portugalská energetická spoločnosť Energias de Portugal (EDP) plánuje do konca desaťročia investovať do slnečnej a veternej energie v Británii viac než 15 miliárd eur. EDP síce najväčšie investície do veternej energie realizuje v USA, Británia je však pre spoločnosť ďalším lukratívnym trhom, keďže ostrovná krajina chce do polovice storočia dostať emisie skleníkových plynov na nulu.



EDP informovala, že do roku 2030 plánuje v Británii do projektov v oblasti veternej a slnečnej energie investovať 12,86 miliardy libier (15,23 miliardy eur). Investície chce zrealizovať prostredníctvom dcérskej firmy EDP Renovaveis (EDPR), ktorá je štvrtým najväčším producentom obnoviteľných energií na svete.



Portugalská spoločnosť informovala, že do veternej energie doteraz investovala najmä v USA, chce však využiť nové príležitosti, ktoré jej dávajú šancu zohrať kľúčovú úlohu v transformácii britského energetického trhu. "Británia je kľúčový trh. Je stabilný, predvídateľný a s dlhodobou víziou," povedal v rozhovore v Londýne pre agentúru Reuters generálny riaditeľ EDP a EDPR Miguel Stilwell d’Andrade.



Británia je najväčším svetovým trhom s veternou energiou na mori. S cieľom stlačiť uhlíkové emisie do roku 2050 na nulu Londýn plánuje do roku 2030 generovať z morských veterných parkov zhruba tretinu svojej elektrickej energie.



Samotná EDP tento rok oznámila, že do roku 2025 chce ukončiť produkciu elektrickej energie z uhlia. Do konca desaťročia potom plánuje vyrábať energiu iba z obnoviteľných zdrojov.



(1 EUR = 0,84438 GBP)