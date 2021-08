Portugalská ekonomika dosiahla v 2. kvartáli rekordný rast

Lisabon 31. augusta (TASR) - Portugalská ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku rekordné vyše 15-percentné medziročné tempo rastu. Poukázal na to v utorok portugalský štatistický úrad, ktorý potvrdil predbežný odhad.



Hrubý domáci produkt (HDP) Portugalska vzrástol v 2. štvrťroku medziročne o 15,5 %, čo predstavuje rekord. Na porovnanie, v 2. štvrťroku minulého roka zaznamenala ekonomika zasa rekordný pokles, a to na úrovni 16,4 %. V 1. štvrťroku tohto roka klesla ekonomika o 5,3 %.



Bol to zároveň prvý medziročný rast ekonomiky Portugalska od 4. štvrťroka 2019, v ktorom vzrástla o 2,6 %. Za celý rok 2021 očakáva portugalská vláda rast ekonomiky o 4 %.