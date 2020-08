Portugalská ekonomika klesla v 2. kvartáli menej, ako sa čakalo

Lisabon 17. augusta (TASR) – Portugalská ekonomika klesla v 2. kvartáli o niečo menej, ako naznačili predbežné údaje, napriek tomu bol jej pokles strmý. Dôvodom boli blokády na zabránenie šíreniu nového koronavírusu. Ukázali to spresnené údaje portugalského štatistického úradu.



Hrubý domáci produkt Portugalska sa za tri mesiace do konca júna znížil medziročne o 16,3 % namiesto o 16,5 % pri rýchlom odhade. Na porovnanie, v 1. štvrťroku klesol o 2,3 %.



Zo spresnených údajov ďalej vyplýva, že domáci dopyt mal záporný príspevok k HDP, a to na úrovni 11,9 percentuálneho bodu, čo bolo oveľa horšie ako 1,2 percentuálneho bodu v predchádzajúcom 1. štvrťroku.



Dôvodom bol prudký pokles súkromnej spotreby a investícií v dôsledku obmedzení na zabránenie šíreniu nového koronavírusu.



Aj negatívny príspevok zahraničného dopytu sa v 2. kvartáli zhoršil na 4,4 percentuálneho bodu, keďže vývoz klesol viac ako dovoz a príchod zahraničných turistov sa takmer úplne zastavil, uviedol štatistický úrad.



V medzikvartálnom porovnaní sa HDP Portugalska v období apríl – jún znížil o 13,9 % a nie o 14,1 %, zatiaľ čo v 1. štvrťroku klesol o 3,8 %.