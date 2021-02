Portugalské aerolínie TAP budú zrejme potrebovať ďalšiu pomoc od vlády

Lisabon 14. februára (TASR) - Portugalsko bude možno musieť v tomto roku poskytnúť leteckej spoločnosti TAP viac ako 500 miliónov eur, ktoré si vyčlenilo na jej záchranu. Dôvodom sú dlhšie trvajúce obmedzenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Uviedol to minister financií Joao Leao pre nedeľné vydanie novín Jornal de Negócios. Na otázku, o koľko portugalská vláda zvýši výdavky na záchranu TAP, Leao povedal: „Stále sa to analyzuje.“



V decembri vláda v pláne na záchranu TAP navrhla zrušenie 2000 pracovných miest do roku 2022 a zníženie platov až o 25 %. Letecká spoločnosť by však na pokrytie svojich finančných potrieb do roku 2024 potrebovala ďalšie približne 2 miliardy eur vrátane štátnych garancií.



Okrem toho, ak Európska únia odmietne návrh Lisabonu na pomoc TAP, letecká spoločnosť bude museť okamžite splatiť záchranný úver vo výške 1,2 miliardy eur dohodnutý v júni, čo by mohlo viesť k jej platobnej neschopnosti.



Leao uviedol, že vládny plán „počíta s významnými štrukturálnymi zmenami v leteckej spoločnosti, aby sa zabezpečilo, že sa stane ziskovou a dokáže prežiť krízu“. A dodal, že rozhovory s Bruselom je potrebné dokončiť „čo najrýchlejšie“.



Spoločnosť TAP požiadala v apríli o štátnu pomoc po pozastavení takmer všetkých svojich 2500 letov týždenne, keď vrcholila prvá vlna pandémie nového koronavírusu. Za prvých deväť mesiacov 2020 vykázala straty za viac ako 700 miliónov eur.