Portugalské letiská vybavili za 4 mesiace rekordný počet pasažierov

Lisabon 18. júna (TASR) - Portugalské letiská vybavili v prvých štyroch mesiacoch tohto roka takmer 19 miliónov cestujúcich, čo predstavuje nový rekord. Prispel k tomu vysoký záujem ľudí o dovolenky, ktorý tak umožnil letiskám prekonať výsledky spred nástupu pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila údaje portugalského štatistického úradu.



Štatistici uviedli, že portugalské letiská vybavili v apríli 5,9 milióna cestujúcich. To je o 19 % viac než v rovnakom mesiaci pred rokom a 11 % viac než v apríli 2019, teda poslednom apríli pred nástupom pandémie nového koronavírusu.



Ešte výraznejší rast počtu vybavených cestujúcich zaznamenali portugalské letiská za štyri mesiace od začiatku roka. Od januára do konca apríla vybavili rekordných 18,7 milióna pasažierov. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 41 % a oproti prvým štyrom mesiacom roka 2019 o 14 % viac. Najväčší podiel na tom malo letisko v hlavnom meste Lisabon, ktoré za štyri mesiace vybavilo zhruba 10 miliónov pasažierov.



Pod rast biznisu na európskych letiskách sa podpisuje takmer výhradne zotavovanie cestovného ruchu, v dôsledku čoho sú aj výsledky letísk v rámci Európy odlišné, uviedla nedávno Medzinárodná rada letísk (ACI). Omnoho viac sa darí letiskám v Portugalsku a Španielsku, ktoré sú závislé od cestovného ruchu, než napríklad letiskám v Nemecku, vo Francúzsku či v Británii, kde nemalú časť biznisu tvorili pred pandémiou firemné lety.



Podobne ako pre Španielsko aj pre Portugalsko je cestovný ruch kľúčovým zdrojom príjmov. Pred pandémiou sa na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) Portugalska podieľal zhruba 15 %.



Portugalský štatistický úrad zároveň zverejnil, že počet zahraničných turistov, ktorí navštívili krajinu za prvé štyri mesiace roka, presiahol 4,5 milióna. To je o 44 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka.