Portugalskí výrobcovia luxusnej obuvi preladili na dom a záhradu

Lisabon 14. novembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu zasiahla okrem reštauračných a hoteliérskych služieb vo veľkej miere aj spoločenské podujatia. Svadby sa odkladajú, spoločenské večierky sa zrušili a namiesto pracovných schôdzok sa konajú videohovory. Obmedzenie sociálnych kontaktov znížilo dopyt po tovaroch, ktoré sú s pracovnými a spoločenskými kontaktmi spojené, na čo doplácajú výrobcovia obuvi.



Tento vývoj zvlášť nepriaznivo zasiahol obuvnícky priemysel v Portugalsku, ktorý sa špecializuje na výrobu prémiovej obuvi. Drvivá väčšina produkcie sa pritom vyváža, uviedla agentúra Reuters.



Od začiatku roka do konca augusta klesol vývoz obuvi z Portugalska, ktoré je po Taliansku a Španielsku tretím najväčším producentom topánok v Európe, medziročne takmer o pätinu. Portugalsko pritom vyváža vyše 90 % z celkového objemu výroby. Za poslednú dekádu zaznamenal tento sektor rast zhruba o 50 %, pričom za rok 2019 zarobil 1,7 miliardy eur. Historické maximum evidoval v roku 2017, keď zarobil 1,9 miliardy eur.



Dizajnér luxusnej obuvi Luis Onofre, ktorého topánky nosia mnohé celebrity, medzi nimi americká herečka Naomi Watts či modelka Paris Hilton, povedal, že veľká časť jeho klientely po nástupe pandémie objednávky zrušila. Zrušená bola aj väčšina medzinárodných veľtrhov, ktoré sú pre výrobcov luxusnej obuvi kľúčové.



Niektorí producenti upravili časť výroby a začali vo väčšej miere vyrábať lacnejšiu obuv používanú v domácnosti. Iné firmy si pridali aj výrobu rúšok a ďalších ochranných produktov. Ako povedal Paulo Martins, spolumajiteľ značky pánskej obuvi Ambitious, už počas prvej vlny sa firma začala viac orientovať na produkciu topánok používaných v domácnosti či do záhrady.



"Ľudia, ktorí pred koronakrízou chodili do práce a kupovali si spoločenskú obuv, teraz robia z domu," povedal Martins. "Pandémia zmenila preferencie, čo sa výrazne odrazí na našom biznise," dodal.



Iné firmy, ako ToWorkFor, pristúpili k ešte výraznejším zmenám. Spoločnosť, ktorá sa zameriava na výrobu ochrannej obuvi pre stavebný priemysel a iné odvetvia a v dôsledku pandémie klesol aj dopyt po jej produktoch, upravila jednu zo svojich výrobných liniek na produkciu ochranných rúšok. Zároveň začala pracovať aj na ďalších výrobkoch mimo pôvodného biznisu.



Napriek flexibilite firmy počítajú s ďalším poklesom dopytu a podľa Onofreho čaká módny sektor ťažké obdobie. Po zatvorení 70 % závodov v období marec-máj obchody s obuvou ani v lete toho veľa nepredali. "Zásoby sú veľké. Ak to pôjde takto ďalej a výrobky pôjdu opäť do skladov, pre mnohé firmy to bude koniec biznisu," dodal Onofre.