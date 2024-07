Portugalsko chce zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na vyše 50 %

Lisabon 10. júla (TASR) - Portugalsko plánuje zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej energetickej spotrebe do konca tohto desaťročia na viac než 50 %. Prispieť by k tomu malo výraznejšie zameranie sa na veterné parky na mori a zrýchlenie procesu vydávania licencií. Informovala o tom agentúra Reuters.



Portugalská vláda uviedla, že v roku 2030 by sa obnoviteľné zdroje energie mali na celkovej energetickej spotrebe podieľať 51 %. To predstavuje ambicióznejší cieľ, keďže pôvodne vláda stanovila, že koncom tohto desaťročia budú obnoviteľné zdroje tvoriť z celkového energetického mixu 47 %. Rozhodnutie je súčasťou dlhodobého cieľa dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2045.



V roku 2022 sa obnoviteľné zdroje energie v Portugalsku podieľali na celkovej spotrebe energie 34,7 %. To krajinu radilo v rámci Európskej únie na šieste miesto.