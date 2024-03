Portugalsko evidovalo vlani vyšší rozpočtový prebytok, než očakávalo

Lisabon 25. marca (TASR) - Portugalsko vykázalo za minulý rok prebytok štátneho rozpočtu, pričom jeho úroveň bola omnoho vyššia, než naznačoval predbežný odhad. Pod lepšie výsledky sa čiastočne podpísalo zlepšenie na trhu práce a čiastočne inflácia, ktorá zvýšila daňové príjmy štátu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje portugalského štatistického úradu.



Rozpočtový prebytok Portugalska dosiahol v minulom roku takmer 3,2 miliardy eur, čo predstavuje 1,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Rástli príjmy aj výdavky, tempo rastu rozpočtových príjmov však bolo výraznejšie. Zatiaľ čo výdavky sa vlani zvýšili o 5,2 %, príjmy do rozpočtu vzrástli o 9 %.



Vláda socialistov, ktorá po parlamentných voľbách 10. marca má v pondelok posledné zasadnutie pred odovzdaním moci novému kabinetu, počítala za minulý rok s rozpočtovým prebytkom na úrovni 0,8 % HDP. Na porovnanie, v roku 2022 zaznamenala krajina rozpočtový schodok, a to na úrovni 0,3 % HDP.



Aj v roku 2024 by Portugalsko malo mať rozpočtový prebytok, aj keď výrazne slabší než za rok 2023. Odhaduje sa, že prebytok rozpočtu dosiahne tento rok 0,2 % HDP. Nový premiér a predseda konzervatívnej Demokratickej aliancie Luís Montenegro prisľúbil zníženie daní a zároveň zvýšenie platov učiteľom a policajtom.



Guvernér centrálnej banky Mario Centeno však novú vládu upozornil, že je potrebné, aby štát udržal prebytky získané rastom ekonomiky a "všetko sa hneď neprejedlo". Rast hospodárstva očakáva centrálna banka v tomto roku na úrovni 2 %.