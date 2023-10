Portugalsko očakáva rozpočtový prebytok v roku 2023

Lisabon 3. októbra (TASR) - Portugalská vláda ukončí rok 2023 s rozpočtovým prebytkom, druhým za takmer 50 rokov. Vyhlásil to v pondelok (2. 10.) neskoro večer premiér Antonio Costa. Ešte pred dvomi týždňami pritom Lisabon počítal s rozpočtovým deficitom na úrovni 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V roku 2022 vykázalo Portugalsko schodok v rozpočte vo výške 0,4 % HDP.



Vláda dokončuje návrh rozpočtu na rok 2024, aby ho 10. októbra poslala parlamentu. Bude obsahovať nové rozpočtové ciele na aktuálny aj budúci rok.



"Tento rok budeme mať opäť prebytok rozpočtu, a to aj napriek tomu, že sme si na dani z príjmu fyzických osôb účtovali o miliardu eur menej a prijali sme nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny," povedal Costa v rozhovore pre televíziu TVI bez toho, aby uviedol, koľko to bude.



V roku 2019, pred pandémiou ochorenia COVID-19, malo Portugalsko mierny rozpočtový prebytok vo výške 0,1 % HDP, prvý za 45 rokov demokratickej histórie krajiny.



Národný štatistický úrad pritom v rámci rozpočtovej procedúry Európskej únie pred dvoma týždňami oznámil Bruselu, že Lisabon dodržal svoju prognózu pre tento rok a bude mať deficit na úrovni 0,4 % HDP napriek tomu, že v prvých siedmich mesiacoch zaznamenal prebytok.



Opozičné strany kritizovali vládu za to, že nedokázala prerozdeliť obrovské dodatočné príjmy z vysokej inflácie, najmä z DPH, rodinám, ktoré sú ťažko postihnuté rastúcimi životnými nákladmi a vyššími úrokovými sadzbami.



Premiér Costa uviedol, že dodatočné príjmy z inflácie sú mimoriadne, ale Portugalsko musí viesť "obozretnú" rozpočtovú politiku a pokračovať v znižovaní stále vysokého verejného dlhu, najmä v súčasnom kontexte vysokých úrokových sadzieb.



"Každá desiata úroková sadzba (z dlhu), ktorú sa nám podarí znížiť, nám prinesie úsporu 60 miliónov eur ročne," povedal.



Vláda predpovedá, že pomer dlhu k HDP tento rok klesne na 106,1 % zo 112,4 % v roku 2022.