Portugalsko zaznamenalo rast obchodného schodku na 11-ročné maximum

Lisabon 11. januára (TASR) - Portugalsko zaznamenalo v novembri prudké zvýšenie obchodného deficitu nad 2 miliardy eur, ktorý sa tak dostal na zhruba 11-ročné maximum. Poukázali na to najnovšie údaje portugalského štatistického úradu. Za vysokým schodkom je najmä prudký rast dovozu, ktorý sa zvýšil o takmer tretinu.



Obchodný schodok Portugalska dosiahol v novembri 2,097 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala krajina obchodný deficit na úrovni 935 miliónov eur. Schodok za november minulého roka bol tak najvýraznejší od decembra 2010.



Dôvodom bol medziročný rast dovozu až o 32,3 %, pričom najviac sa zvýšil dovoz priemyselných výrobkov, a to o 39,7 %. Z jednotlivých krajín Portugalsko najviac zvýšilo dovoz zo susedného Španielska (27,6 %) a z Nemecka, z ktorého dovoz vzrástol o 11,1 %. V menšej miere (4,2 %) vzrástol dovoz z Francúzska.



Rast zaznamenal aj vývoz, avšak podstatne slabším tempom než dovoz. Zvýšil sa o 15,7 %, pričom Portugalsko zvýšilo najmä vývoz priemyselných výrobkov, dopravných zariadení a materiálov a spotrebného tovaru. Portugalský export smeroval najviac do Španielska, Francúzska a Nemecka, pričom do všetkých troch krajín sa tempo vývozu zvýšilo o dvojciferné hodnoty.