Portugalsko zruší daňové výnimky pre cudzincov s prechodným pobytom

Lisabon 3. októbra (TASR) - Portugalsko prestane od roku 2024 poskytovať výnimky z dane z príjmu cudzím štátnym príslušníkom, ktorí sa prechodne zdržiavajú v krajine. Oznámila to v utorok portugalská vláda. Daňové úľavy využilo od roku 2009 približne 10.000 ľudí, najmä z Francúzska, Spojeného kráľovstva a Talianska, ktorí sa usadili v Lisabone a južnom regióne Algarve. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Pravidlá sa vzťahovali na cudzincov žijúcich v Portugalsku aspoň polovicu roka. Do roku 2020 boli ich príjmy úplne oslobodené od dane z príjmu a následne podliehali zvýhodnenej sadzbe. Opatrenie, ktoré malo do krajiny zasiahnutej finančnou krízou prilákať zahraničný kapitál, prispelo počas poslednej dekády k prudkému nárastu cien nehnuteľností.



Náklady na bývanie v Portugalsku v rokoch 2012 až 2021 vzrástli podľa odhadov o 78 %, zatiaľ čo v rámci celej Európskej únie (EÚ) sa zvýšili v priemere o 35 %. V sobotu (30. 9.) vyšli do ulíc Lisabonu a ďalších asi 20 miest po celej krajine tisíce ľudí, aby vyzvali vládu na dôraznejší zásah proti nedostupným cenám bývania.