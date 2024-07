Portugalsko zvýši podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe elektriny

Lisabon 22. júla (TASR) - Portugalsko plánuje zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe elektriny do roku 2030 na 93 % v rámci svojho tlaku na dekarbonizáciu. Vyplýva to z aktualizovaného návrhu energetického a klimatického plánu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Predbežný návrh však počíta tiež so znížením cieľa pre inštalovanú kapacitu elektrolyzérov na výrobu zeleného vodíka o 45 %. Portugalsko robí totiž len prvé kroky na inštaláciu elektrolyzérov a nemá takmer žiadnu produkciu zeleného vodíka.



Nová portugalská vláda zverejní návrh neskôr v pondelok na verejnú konzultáciu do 5. septembra, keď ho pošle parlamentu.



Európske štáty sa snažia urýchliť prechod na obnoviteľné zdroje energie najmä po tom, čo ceny plynu dosiahli po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 rekordné maximá.



Obnoviteľné zdroje v roku 2023 pokrývali 61 % spotreby elektrickej energie v Portugalsku, čo je už teraz jeden z najvyšších pomerov v Európe. Pred rokom si bývalá vláda stanovila cieľ do roku 2030 na úrovni 85 %.



Cieľom aktualizovaného plánu je bojovať proti zmene klímy, zaručiť energetickú bezpečnosť a "pritiahnuť investície a vytvoriť konkurencieschopnosť", uviedla ministerka životného prostredia a energetiky Maria da Gracaová.



Revidovaný návrh zachováva záväzok Portugalska znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55 % v porovnaní s úrovňou z roku 2005 a dosiahnuť do roku 2045 uhlíkovú neutralitu.