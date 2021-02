Portugalský cestovný ruch sa pre pandémiu vrátil na úroveň z 90. rokov

Lisabon 1. februára (TASR) - Pandémia nového koronavírusu spôsobila, že portugalský cestový ruch, ktorý je dôležitým motorom ekonomiky, sa vrátil na úrovne zo začiatku 90. rokov minulého storočia.



Počet prenocovaní v krajine minulý rok padol o 63 % na 26 miliónov, uviedol portugalský štatistický úrad. To bolo najmenej od roku 1993, keď počet prenocovaní dosiahol 23,6 milióna. Počet turistov klesol o 61,2 % na 10,5 milióna.



Počet prenocovaní zahraničných turistov sa vlani znížil o 74,9 % na 12,3 milióna a počet prenocovaní domácich turistov o 35,3 % na 13,6 milióna.



Cestovný ruch je pre portugalskú ekonomiku veľmi dôležitý. V rokoch pred pendémiou zaznamenal prudký rast. V roku 2019 predstavoval jeho podiel na hrubom domácom produkte (HDP) 8,7 %. Na porovnanie, v roku 2014 to bolo len 6 %. Od roku 2013 sa počet hotelov a penziónov zdvojnásobil na viac než 6800. Aktuálne pre pandémiu zostáva zatvorená približne polovica.



Premiér António Costa označil situáciu v Portugalsku za "veľmi zlú". V snahe o zlepšenie pandemickej situácie Portugalsko od nedele (31. 1.) zatvorilo hranice. Vstup do krajiny alebo vycestovanie sú bez pádneho dôvodu zakázané. V Portugalsku platí prísny lockdown už od 15. januára.