Portugalský cestovný ruch zaznamenal vlani veľmi zlé výsledky

Lisabon 16. februára (TASR) - Portugalský sektor cestovného ruchu, jeden z kľúčových pre portugalskú ekonomiku, zaznamenal vlani najhoršie výsledky za takmer štyri desaťročia. Vývoj v sektore ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, ktorá viedla k radikálnemu obmedzeniu leteckej dopravy a uzatvoreniu hotelov a reštaurácií.



Podľa údajov portugalského štatistického úradu, ktoré zverejnila agentúra Reuters, sa v portugalských hoteloch ubytovali v roku 2020 menej než 4 milióny zahraničných turistov. V porovnaní s rekordným rokom 2019 to predstavuje prepad o takmer 76 %. V danom roku evidovali portugalské hotely 16,4 milióna zahraničných návštevníkov.



Čo sa týka prenocovaní zo strany zahraničných turistov, ich počet klesol vlani o 75 % na 12,3 milióna. To je najnižší počet prenocovaní v Portugalsku od roku 1984.



Výrazne klesol počet Britov, ktorí patria k najčastejším návštevníkom portugalských letovísk. Počet prenocovaní zo strany britských turistov klesol v minulom roku o 78 %. Prudko sa znížil aj počet prenocovaní zo strany Číňanov a Američanov.



Celkové príjmy hotelov klesli vlani o 66 %, dodal štatistický úrad. Ešte výraznejšiemu poklesu tržieb zabránili domáci turisti.



Portugalská vláda minulý týždeň oznámila, že pre sektor cestovného ruchu pripravuje ďalší balík pomoci. Jeho súčasťou by mali byť príspevky či odklad splátok úverov. Reagovala tak na varovanie združenia vlastníkov hotelov, že bez cielenej podpory príde tento rok o prácu ďalších 100.000 ľudí.