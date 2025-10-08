< sekcia Ekonomika
Porvažník vyzýva Trnku odblokovať eurofondy na opravy kanalizácií
Autor TASR
Košice 8. októbra (TASR) - Kandidát Progresívneho Slovenska (PS) na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Marián Porvažník vyzýva súčasného predsedu KSK Rastislava Trnku, aby odblokoval 6,1 milióna eur z eurofondov na rekonštrukciu kanalizácií v kraji. Tvrdí, že Trnka peniaze na pomoc svojvoľne zablokoval, hoci viaceré mestá sú v kritickej situácii. Výzvu poskytlo TASR mediálne oddelenie PS.
„Kanalizácia v katastrofálnom stave je jedným z najväčších problémov, o ktorom starostovia hovorili aj na rokovaniach, ktoré sme s Progresívnym Slovenskom absolvovali v rámci výjazdu PS na Zemplíne. V šiestich mestách, kde sa kanalizácia mala opravovať, ľudia každý deň zápasia s havarijným stavom infraštruktúry. Je nepochopiteľné, že peniaze na riešenie problému župan zastavil a svoje konanie dokonca odmieta vysvetliť,” uviedol Porvažník s tým, že primátori dotknutých miest majú projekty dlho pripravené.
Kandidát progresívcov uvádza, že všetkých 28 členov Rady partnerstva Košického kraja, ktorá o dotácii rozhodovala, bolo za pridelenie dotácie. „Proti bol šokujúco iba Trnka, ktorý tak pridelenie peňazí z eurofondov samosprávam v našom kraji zablokoval,” zdôraznil Porvažník.
Na hlasovanie Trnku z júla v Rade partnerstva Košického kraja upozornil Denník N s tým, že pred hlasovaním došlo k schôdzke Trnkovho blízkeho spolupracovníka Adriána Kubu s investičným riaditeľom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Karolom Kaliňákom.
„Žiadame župana Trnku, aby verejne vysvetlil obyvateľom Košického kraja, prečo dotáciu na rekonštrukciu kanalizácií zablokoval. A prečo to urobil po neštandardnom stretnutí svojej pravej ruky s vodárňami a čo bolo predmetom tohto stretnutia,“ uviedol kandidát PS na predsedu kraja. Konanie Trnku podľa neho vzbudzuje otázky o jeho motivácii.
Poslankyňa Národnej rady SR Jana Hanuliaková (PS) poukázala na stav kritickej infraštruktúry a investičný dlh na Slovensku na úrovni desať miliárd eur. „Ak sú zdroje, ktoré majú pomôcť sanovať existujúce poruchy, je potrebné urobiť všetko pre ich čerpanie. To posledné, čo dnes samosprávy a obyvatelia potrebujú, je blokovanie peňazí predsedom KSK,” dodala.
