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Posilnenie dolára zatlačilo na cenu zlata
Trhy čakajú na výsledok zasadnutia americkej centrálnej banky (Fed) tento týždeň.
Autor TASR
Londýn 28. júla (TASR) - Cena zlata sa po raste v predchádzajúcom obchodovaní vrátila v utorok k poklesu. Jej vývoj ovplyvnilo najmä posilnenie dolára, pričom trhy čakajú na výsledok zasadnutia americkej centrálnej banky (Fed) tento týždeň. To by malo naznačiť, akým smerom sa banka bude uberať v súvislosti s úrokovými sadzbami v nasledujúcom období. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 9.30 h SELČ 4051,07 USD (3557 eur) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,6 %. Na porovnanie, v pondelok (27. 7.) sa zvýšila o 1 %. Pokles o 0,6 % zaznamenal aj augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex, ktorý dosiahol 4051,60 USD/unca.
Tlak na cenu žltého kovu zvýšilo posilnenie dolára, ktorý sa pohybuje v blízkosti mesačného maxima. Trhy čakajú najmä na rozhodnutie americkej centrálnej banky o úrokových sadzbách. Zasadnutie sa začína v utorok, pričom oznámenie o sadzbách oznámi banka po jeho skončení v stredu 29. júla.
„Oscilujeme v tomto úzkom rozmedzí od 3950 USD do 4200 USD za troyskú uncu a osobne si myslím, že trh len čaká na signály zo strany Fedu,“ povedal na margo ceny zlata Ilja Spivak z Tastylive. Trhy stanovili pravdepodobnosť ponechania úrokových sadzieb na pôvodnej úrovni na 62 %. Za ostatný týždeň sa výrazne zvýšil podiel tých, ktorí odhadujú zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby minimálne o 25 bázických bodov. Ich podiel tvorí 38 %, zatiaľ čo pred týždňom takýto vývoj predpokladalo 16 % z celkovo oslovených analytikov.
Omnoho väčšiu šancu dávajú trhy zvýšeniu úrokových sadzieb Fedom na septembrovom zasadnutí. Pravdepodobnosť ich zvýšenia stanovili na 81 %. Spivak dodal, že ak vyjadrenia predstaviteľov Fedu nebudú signalizovať zvýšenie úrokových sadzieb v septembri, cena zlata by mohla vzrásť nad 4200 USD za uncu.
Pokles ceny zaznamenali aj ďalšie drahé kovy. Cena striebra klesla o 1,6 % na 57,48 USD, cena platiny o 0,6 % na 1611,48 USD a cena paládia zaznamenala pokles o 1,4 % na 1274,10 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1389 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 9.30 h SELČ 4051,07 USD (3557 eur) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,6 %. Na porovnanie, v pondelok (27. 7.) sa zvýšila o 1 %. Pokles o 0,6 % zaznamenal aj augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex, ktorý dosiahol 4051,60 USD/unca.
Tlak na cenu žltého kovu zvýšilo posilnenie dolára, ktorý sa pohybuje v blízkosti mesačného maxima. Trhy čakajú najmä na rozhodnutie americkej centrálnej banky o úrokových sadzbách. Zasadnutie sa začína v utorok, pričom oznámenie o sadzbách oznámi banka po jeho skončení v stredu 29. júla.
„Oscilujeme v tomto úzkom rozmedzí od 3950 USD do 4200 USD za troyskú uncu a osobne si myslím, že trh len čaká na signály zo strany Fedu,“ povedal na margo ceny zlata Ilja Spivak z Tastylive. Trhy stanovili pravdepodobnosť ponechania úrokových sadzieb na pôvodnej úrovni na 62 %. Za ostatný týždeň sa výrazne zvýšil podiel tých, ktorí odhadujú zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby minimálne o 25 bázických bodov. Ich podiel tvorí 38 %, zatiaľ čo pred týždňom takýto vývoj predpokladalo 16 % z celkovo oslovených analytikov.
Omnoho väčšiu šancu dávajú trhy zvýšeniu úrokových sadzieb Fedom na septembrovom zasadnutí. Pravdepodobnosť ich zvýšenia stanovili na 81 %. Spivak dodal, že ak vyjadrenia predstaviteľov Fedu nebudú signalizovať zvýšenie úrokových sadzieb v septembri, cena zlata by mohla vzrásť nad 4200 USD za uncu.
Pokles ceny zaznamenali aj ďalšie drahé kovy. Cena striebra klesla o 1,6 % na 57,48 USD, cena platiny o 0,6 % na 1611,48 USD a cena paládia zaznamenala pokles o 1,4 % na 1274,10 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1389 USD)