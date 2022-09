Posilnenie kompetencií štátu v stave energetickej núdze je v 2. čítaní

Bratislava 23. septembra (TASR) - Kompetencie štátu v stave energetickej núdze by sa mali posilniť. Ceny elektriny a plynu v situácii núdzového stavu má určovať vláda nariadením. Počíta s tým novela zákona o energetike, ktorú v piatok plénum Národnej rady (NR) SR posunulo do druhého čítania. Poslanci o právnej norme rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.



"Účelom návrhu zákona je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov prostredníctvom návrhu všeobecného hospodárskeho záujmu," uviedol rezort hospodárstva.



V novele zákona sa navrhuje rozšíriť súčasný koncept stavu núdze v elektroenergetike o situáciu, keď cena veľkoobchodných energetických produktov na trhoch s energiou dosahuje po dlhší čas veľmi vysoké hodnoty. Tie majú za následok cenovú nedostupnosť elektriny pre odberateľov a súčasne vyvolajú ohrozenie bezpečnosti štátu, zdravia a života veľkej skupiny odberateľov elektriny alebo hrozbu značných hospodárskych škôd u koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území.



Stav núdze bude podľa návrhu môcť v tomto prípade vyhlásiť len vláda na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorá bude súčasne oprávnená rozhodovať o uložení opatrení. Tie nariadi MH SR vyhláškou.



Navrhuje sa tiež katalóg opatrení, ktoré bude možné uložiť a nariadiť. Týkajú sa obmedzenia medzioblastnej kapacity na cezhraničné obchodovanie s elektrinou, ako aj využitia výrobných kapacít domácich zariadení na výrobu elektriny na účely dodávky elektriny koncovým odberateľom za určené ceny. Rovnaký mechanizmus sa navrhuje aj v plynárenstve.



Vzhľadom na to, že v situácii núdzového stavu bude ceny určovať vláda nariadením, novela upravuje aj výnimku z bežnej cenovej regulácie. Cena určená vládou tak vylučuje použitie ceny určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi (ÚRSO).



Dátum účinnosti novely zákona sa navrhuje odo dňa jej vyhlásenia.