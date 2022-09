Posilnenie transparentnosti nájomného bývania prešlo do 2. čítania

Bratislava 27. septembra (TASR) – Do zákona o štátnej podpore nájomného bývania by sa mala doplniť povinnosť zápisu investičného partnera či prenajímateľa do registra partnerov verejného sektora. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania novelu zákona z dielne SaS, ktorou sa má podporiť transparentnosť právnych vzťahov vznikajúcich v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania.



Predkladatelia zdôraznili, že investori, ktorí donášajú, najmä zo zahraničia, vlastný kapitál na obstaranie či spolufinancovanie bytových domov s regulovaným nájomným, by mali dôveryhodne odhaliť svojich skutočných vlastníkov, konečných užívateľov výhod, a tým preukázať aj pôvod "importovaných" peňazí.



Riešenie prostredníctvom zápisu do registra partnerov verejného sektora by podľa predkladateľov bolo optimálnym nástrojom, pretože obsahuje praxou osvedčený mechanizmus odhaľovania skutočného vlastníctva, najmä obchodných spoločností, ale aj nástroje na overovanie pravdivosti údajov o konečných užívateľoch výhod zahŕňajúci prvky externej kontroly.